Augusto Rodríguez, tras perder las elecciones en San Martín: "Esta derrota nos da fuerzas para seguir trabajando"

La jornada electoral en San Martín dejó como ganador a Oscar Mirkin, pero también mostró la consolidación de un espacio político que empieza a ganar terreno dentro de la vida institucional del club. Augusto Rodríguez, candidato de “Modernicemos San Martín” y segundo en los comicios, analizó el resultado con serenidad, gratitud y un mensaje claro: su agrupación seguirá activa, colaborativa y proyectando a futuro.
Rodríguez explicó que vivió la elección “de una manera muy especial”, marcada por un clima que, a su entender, fortaleció la democracia interna del club.
“Hubo una gran convocatoria. La masa societaria participó, tomó una decisión y eligió un camino. Agradecemos la participación de todos”, señaló.
En ese marco, felicitó inmediatamente a Mirkin y le deseó el mayor de los éxitos. “Ya nos pusimos a disposición para colaborar en lo que la nueva comisión directiva considere conveniente. Ojalá San Martín pueda llegar a Primera División”, agregó.
El dirigente también dejó en claro que su espacio político no se detendrá tras la derrota. “Queremos agradecerle a la masa societaria que confió en nuestro proyecto y en nuestra agrupación. Esto para nosotros es una experiencia más, un paso adelante en este camino que venimos transitando”, afirmó.
Según dijo, el acompañamiento obtenido en las urnas es un estímulo para seguir construyendo. “Nos vamos conformes y le deseamos lo mejor a la nueva comisión directiva”, indicó.
Consultado sobre si esperaba otro desenlace, Rodríguez reconoció que siempre existe la expectativa de un mejor resultado, especialmente después del trabajo realizado en los últimos meses.
Sin embargo, lejos de verlo como un cierre, lo consideró un impulso. “Por supuesto que esto nos da más fuerza. Sabemos que tenemos que seguir puliendo detalles, seguir trabajando, seguir impulsando proyectos y generar confianza para que en las próximas elecciones puedan acompañarnos”, explicó.
Uno de los gestos que más valoró tras conocerse los números preliminares fue el mensaje que recibió de Mirkin luego de reconocer la derrota.
“Lo felicité y él dijo que iba a abrir las puertas para que nuestra agrupación pueda formar parte del proyecto institucional. Me felicitó por haber participado y por el trabajo que hicimos”, contó.
Para Rodríguez, esa voluntad de integración es clave. “Es justamente lo que necesita San Martín; que todas las agrupaciones acompañen un proyecto institucional”, subrayó. Tras unos días de descanso, confirmó que su espacio se pondrá a disposición del proceso de transición y seguirá aportando ideas, propuestas y herramientas.
Mientras continuaba el escrutinio y sin tener aún los números finales, Rodríguez cerró con un mensaje de continuidad y compromiso.