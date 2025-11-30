Augusto Rodríguez, tras perder las elecciones en San Martín: "Esta derrota nos da fuerzas para seguir trabajando"

La jornada electoral en San Martín dejó como ganador a Oscar Mirkin, pero también mostró la consolidación de un espacio político que empieza a ganar terreno dentro de la vida institucional del club. Augusto Rodríguez, candidato de “Modernicemos San Martín” y segundo en los comicios, analizó el resultado con serenidad, gratitud y un mensaje claro: su agrupación seguirá activa, colaborativa y proyectando a futuro.