Dirigentes bonaerenses de La Libertad Avanza trazaron los próximos objetivos del partido

Con Karina Milei a la cabeza, La Libertad Avanza (LLA) realizó el Seminario de Políticas Legislativas de Buenos Aires. El congreso, que se realizó en Mar del Plata, tuvo como fin trazar los objetivos legislativos para el 2026. Los presentes en el encuentro buscaron unificar los criterios políticos hacia adelante, para que la agenda libertaria prioritaria sea igual en el Congreso Nacional, en la Legislatura bonaerense y en los Concejos Deliberantes.
La presidenta de LLA y secretaria general de la Presidencia le pidió a los dirigentes presentes en el evento que sigan “trabajando con fuerza para lograr las reformas que la Argentina necesita”. Además, agradeció “a todos los que hicieron que LLA crezca y llegue a cada rincón de la provincia y del país”.
A su turno, Sebastián Pareja, titular del partido en la provincia, aclaró que lo que se pide a los futuros representantes de la fuerza en cuerpos legislativos “es conducta”. “Tenemos una responsabilidad muy grande y eso es que se lo pidió en cada proyecto”, sostuvo.