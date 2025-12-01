Dirigentes bonaerenses de La Libertad Avanza trazaron los próximos objetivos del partido

Con Karina Milei a la cabeza, La Libertad Avanza (LLA) realizó el Seminario de Políticas Legislativas de Buenos Aires. El congreso, que se realizó en Mar del Plata, tuvo como fin trazar los objetivos legislativos para el 2026. Los presentes en el encuentro buscaron unificar los criterios políticos hacia adelante, para que la agenda libertaria prioritaria sea igual en el Congreso Nacional, en la Legislatura bonaerense y en los Concejos Deliberantes.