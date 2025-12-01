Jaldo, contudente: Tucumán quiere cobrar; no contraer deudas

En algún momento se pensó que, de conseguir ese financiamiento, Tucumán podría avanzar con la construcción de una infraestructura que sea dinamizadora de la economía. Puntualmente, se analizó la idea de avanzar con la construcción de un Estadio Único a través del proyecto que trascendió para que se instale en San Isidro de Lules. Otra de las ideas fue estudiar un programa de conectividad integral para que la provincia gane competitividad. Ni lo uno ni lo otro. El gobernador considera que hay que consolidar las cuentas públicas, garantizado el equilibrio fiscal, sin dejar herencias que, con el paso del tiempo, puedan ser impagables o hipotequen el futuro financiero del Estado.