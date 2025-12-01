Secciones
Elecciones en la FET: Viñuales Santafe va por otro mandato
Hace 5 Hs

El comité ejecutivo de la Federación Económica de Tucumán (FET) fue citado para esta noche, con el fin de participar de la elección de autoridades de la entidad, según se informó oficialmente. 

Hasta aquí, Héctor Viñuales Santafe asoma como único postulante, con lo que renovaría el mandato por un año más. Si ese es el criterio de las autoridades convocadas, las negociaciones girarán en torno de los conductores de cada una de las ramas que integran la central empresaria. 

En caso de renovarse el mandato a Viñuales, el secretario general de la FET seguiría siendo Gregorio Werchow.

