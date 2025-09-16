La Estación Experimental y la FET firmaron un acuerdo de innovación en medio del difícil escenario

La Federación Económica de Tucumán (FET) y la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (Eeaoc) firmaron un acta acuerdo con el propósito de fortalecer la colaboración entre ambas instituciones, promoviendo el desarrollo científico, tecnológico y productivo del sector privado. El acuerdo prevé el diseño y ejecución de proyectos orientados a ampliar el alcance de la innovación y el valor agregado hacia actividades productivas que, hasta ahora, no han sido beneficiadas por los servicios de la Eeaoc dentro del entramado agroindustrial de la provincia, excluyendo los sectores consolidados como el citrus, el sucroalcoholero y los granos.