La leyenda del tenis que sorprendió en La Bombonera y mantuvo la “cábala” de los famosos en Boca

Su presencia no estaba anunciada. Cuando la transmisión de ESPN mostró a la bielorrusa en uno de los palcos, el partido todavía no había cambiado de ritmo y Boca seguía 1-0 por el gol de Ayrton Costa. Pero la imagen fue suficiente ya que en minutos su nombre se volvió tendencia y la “costumbre” de los hinchas en redes volvió a activarse. Famoso que aparece, famoso que trae suerte. Y para muchos, la ex N°1 del mundo terminó de sostener la cábala.