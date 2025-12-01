“Plogging” en el parque 9 de Julio: correr, limpiar y cuidar la ciudad

El punto de encuentro fue el Bar Americano, un clásico del parque adoptado como “casa” por el grupo. Desde allí se diseñaron dos circuitos, uno de tres kilómetros por la zona cercana a avenida Soldati y la Casa de la Cultura; y otro de cinco kilómetros que incluía la vuelta al lago, un área donde suele acumularse más basura. “Queríamos abarcar diferentes sectores del parque. Aunque está mucho más limpio que en otros años, igual llenamos una camioneta entera con todo lo que juntamos”, señaló Pérez Villa.