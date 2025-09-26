Impericias en el tratamiento de la basura

Se trata de un caso ocurrido en medio de los problemas de cambio de sistema de tratamiento de los residuos de los municipios en la primera década de este siglo, cuando, a partir de un amparo judicial iniciado por organizaciones ambientalistas, dejó de usarse los servicios de la empresa que operaba la planta de Pacará Pintado y se comenzó a utilizar el predio de Overo Pozo, administrado por el consorcio metropolitano que recibe los residuos de varios municipios y comunas. En medio de ese momento de transición de hace 15 años se depositó basura cuando Pacará Pintado ya no habría estado operativa. De allí surgió la demanda de la firma de esta planta para que se trasladara los desperdicios, lo que derivó en una resolución que disponía el traslado de los residuos sólidos urbanos (RSU) remanentes. El año pasado, la Cámara ordenó cumplir esa medida “previa autorización y aprobación” de la Secretaría de Medio Ambiente. Sin embargo, según el fallo de la Corte, esa medida era inaplicable porque desde el primer momento la Secretaría ambiental había considerado inviable el traslado “sin un detallado tratamiento ambiental” de los RSU, que nunca se había hecho, y eso conducirá “a expandir los impactos sobre el ambiente, diferir las soluciones o trasladar el tratamiento de temas tan necesarios para la protección de la salud pública y el cuidado del medio ambiente”.