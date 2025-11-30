“Los equipos serios tienen que aprender a no pasarla bien”: la fuerte declaración de Claudio Úbeda, tras la victoria de Boca ante Argentinos

“Fue un partido difícil contra un rival muy duro. Tuvimos oportunidades en el primer tiempo de hacer más goles, pero no se dieron. Tuvimos que saber llevarlo ante un rival que tiene posesión de pelota, pero que en este caso no logró profundidad”, expresó en conferencia, valorando tanto el arranque dominante de Boca como la resistencia que tuvo que mostrar en el tramo final.