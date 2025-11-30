Tuqui 10: el pozo millonario quedó vacante en el sorteo de este domingo 30 de noviembre

El sorteo Nº 155 del Tuqui 10, perteneciente a la Caja Popular de Ahorros de Tucumán, se llevó a cabo este domingo 30 de noviembre y dejó un resultado inesperado para los apostadores: el pozo millonario, que ascendía a $70.370.319,25, volvió a quedar vacante.
Los números sorteados fueron: 03 – 05 – 08 – 09 – 11 – 12 – 15 – 17 – 19 – 22.
Ningún cartón logró acertar las 10 bolillas, por lo que el premio mayor seguirá acumulándose para el próximo sorteo del 7 de diciembre, que se jugará con cartón naranja.
Además, el monto correspondiente al “Seguro Sale”, que esta semana repartía $5.911.661,25, tampoco encontró ganadores con 10 aciertos. En esta modalidad se sortearon las bolillas 01 – 02 – 05 – 09 – 12 – 18, con bolilla extra 19, pero no apareció un cartón con la combinación exacta. El premio quedó para la localidad de San Miguel de Tucumán, identificado con el Nº de cartón XXXXXX, según informó la Caja Popular.
Ganadores del Seguro Sale por número de cartón
Como es habitual, el sorteo también entregó premios de $500.000 por número de cartón. Los beneficiados fueron:
Cartón 103581
Cartón 110361
Cartón 171617
Cartón 151717
Cartón 160888
Cartón 158077
Cartón 166614
Cartón 170862
Cartón 106014
Cartón 102117
Cada uno de ellos se llevó medio millón de pesos.
Sorteo especial
También se realizó el tradicional Sorteo Especial, que entrega premios adicionales. En esta edición, los ganadores fueron:
Julia Misseroni – Cartón XX.XXX.947
Hugo Pereyra – Cartón XX.XXX.336
María Rufino – Cartón XX.XXX.344
Ana Centeno – Cartón XX.XXX.032
Cada uno obtuvo un premio de $150.000.
Próximo sorteo
El próximo Tuqui 10 se jugará el domingo 7 de diciembre, con cartón de color naranja.
Con el pozo principal nuevamente acumulado, se espera una alta expectativa entre los jugadores.