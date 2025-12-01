Secciones
SociedadActualidad

Tuqui 10: cómo quedó el pozo millonario en el sorteo de este domingo 30 de noviembre

El sorteo Nº 155 del Tuqui 10, perteneciente a la Caja Popular de Ahorros de Tucumán, se llevó a cabo este domingo 30 de noviembre

Sorteo del Tuqui 10 del 30 de noviembre Sorteo del Tuqui 10 del 30 de noviembre
Hace 6 Hs

El sorteo Nº 155 del Tuqui 10, perteneciente a la Caja Popular de Ahorros de Tucumán, se llevó a cabo este domingo 30 de noviembre y dejó un resultado inesperado para los apostadores: el pozo millonario, que ascendía a $70.370.319,25, volvió a quedar vacante.

Los números sorteados fueron: 03 – 05 – 08 – 09 – 11 – 12 – 15 – 17 – 19 – 22.

Ningún cartón logró acertar las 10 bolillas, por lo que el premio mayor seguirá acumulándose para el próximo sorteo del 7 de diciembre, que se jugará con cartón naranja.

Además, el monto correspondiente al “Seguro Sale”, que esta semana repartía $5.911.661,25, tampoco encontró ganadores con 10 aciertos. En esta modalidad se sortearon las bolillas 01 – 02 – 05 – 09 – 12 – 18, con bolilla extra 19, pero no apareció un cartón con la combinación exacta. El premio quedó para la localidad de San Miguel de Tucumán, identificado con el Nº de cartón XXXXXX, según informó la Caja Popular.

Tuqui 10: cómo quedó el pozo millonario en el sorteo de este domingo 30 de noviembre

Ganadores del Seguro Sale por número de cartón

Como es habitual, el sorteo también entregó premios de $500.000 por número de cartón. Los beneficiados fueron:

Cartón 103581

Cartón 110361

Cartón 171617

Cartón 151717

Cartón 160888

Cartón 158077

Cartón 166614

Cartón 170862

Cartón 106014

Cartón 102117

Cada uno de ellos se llevó medio millón de pesos.

Sorteo especial

También se realizó el tradicional Sorteo Especial, que entrega premios adicionales. En esta edición, los ganadores fueron:

Julia Misseroni – Cartón XX.XXX.947

Hugo Pereyra – Cartón XX.XXX.336

María Rufino – Cartón XX.XXX.344

Ana Centeno – Cartón XX.XXX.032

Cada uno obtuvo un premio de $150.000.

Próximo sorteo

El próximo Tuqui 10 se jugará el domingo 7 de diciembre, con cartón de color naranja.

Con el pozo principal nuevamente acumulado, se espera una alta expectativa entre los jugadores.

Temas TucumánClub Caja Popular de Ahorros de TucumánTuqui 10
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Soledad Molinuevo salió al cruce de Gerónimo Vargas Aignasse: laburás poco
1

Soledad Molinuevo salió al cruce de Gerónimo Vargas Aignasse: "laburás poco"

Jaldo, contudente: Tucumán quiere cobrar; no contraer deudas
2

Jaldo, contudente: Tucumán quiere cobrar; no contraer deudas

Conmoción en Tucumán: investigan la muerte de un niño y su principal sospechoso se entregó tras haber estado desaparecido
3

Conmoción en Tucumán: investigan la muerte de un niño y su principal sospechoso se entregó tras haber estado desaparecido

Pirámide socioeconómica: la clase alta proyecta el viaje; la media ajusta y la baja se recupera
4

Pirámide socioeconómica: la clase alta proyecta el viaje; la media ajusta y la baja se recupera

Un camarista cuestionó una decisión de la Corte Suprema de Tucumán, a la que tildó de inconstitucional
5

Un camarista cuestionó una decisión de la Corte Suprema de Tucumán, a la que tildó de inconstitucional

El crimen de la Chacabuco 59 quedó impune: absolvieron al único acusado
6

El crimen de la Chacabuco 59 quedó impune: absolvieron al único acusado

Más Noticias
Guía completa: todos los sectores laborales que recibirán un incremento en diciembre más el aguinaldo

Guía completa: todos los sectores laborales que recibirán un incremento en diciembre más el aguinaldo

Último feriado de diciembre: ¿habrá fin de semana largo?

Último feriado de diciembre: ¿habrá fin de semana largo?

El tiempo en Tucumán: las lluvias provocarán el descenso de la temperatura

El tiempo en Tucumán: las lluvias provocarán el descenso de la temperatura

Horóscopo chino: los signos que tendrán el mejor cierre de año

Horóscopo chino: los signos que tendrán el mejor cierre de año

La Maipú es la calle céntrica más peligrosa para los peatones: ¿semipeatonal será la solución definitiva?

La Maipú es la calle céntrica más peligrosa para los peatones: ¿semipeatonal será la solución definitiva?

Alerta naranja y amarilla: 11 provincias están bajo riesgo por tormentas fuertes

Alerta naranja y amarilla: 11 provincias están bajo riesgo por tormentas fuertes

“Plogging” en el parque 9 de Julio: correr, limpiar y cuidar la ciudad

“Plogging” en el parque 9 de Julio: correr, limpiar y cuidar la ciudad

Un antiguo ramal ferroviario de Concepción es ahora un paseo

Un antiguo ramal ferroviario de Concepción es ahora un paseo

Comentarios