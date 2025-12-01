Tuqui 10: cómo quedó el pozo millonario en el sorteo de este domingo 30 de noviembre

Además, el monto correspondiente al “Seguro Sale”, que esta semana repartía $5.911.661,25, tampoco encontró ganadores con 10 aciertos. En esta modalidad se sortearon las bolillas 01 – 02 – 05 – 09 – 12 – 18, con bolilla extra 19, pero no apareció un cartón con la combinación exacta. El premio quedó para la localidad de San Miguel de Tucumán, identificado con el Nº de cartón XXXXXX, según informó la Caja Popular.