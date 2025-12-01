Juicio por corrupción: Netanyahu pide un indulto presidencial

TEL AVIV, Israel.- El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que enfrenta un juicio por corrupción, presentó una solicitud de indulto al presidente Isaac Herzog, argumentando que los prolongados procesos judiciales están dividiendo al país.
Netanyahu está inmerso en al menos tres procesos judiciales en curso, en los que todavía no se ha dictado ninguna sentencia.
El presidente estadounidense, Donald Trump, le escribió a Herzog a principios de este mes para pedirle que indultara a Netanyahu, quien ha negado repetidamente haber cometido irregularidades.
La oficina de Herzog indicó ayer que “se trata de una solicitud extraordinaria que conlleva importantes implicaciones”. “Tras recibir todas las opiniones pertinentes, el presidente considerará la solicitud de forma responsable y sincera”, dice en un comunicado.
Aunque afirmó querer llevar el juicio hasta el final para demostrar su inocencia, Netanyahu justificó esta solicitud en nombre del “interés público” en un video difundido por sus servicios, en el que destacó los “enormes retos” a los que se enfrenta el país. “La continuación del juicio nos está desgarrando, provocando profundas divisiones e intensificando fracturas”, argumentó el primer ministro en su video, en un contexto de fuertes divisiones políticas entre sus partidarios y detractores. “Estoy convencido de que la finalización inmediata del juicio contribuirá a calmar las tensiones y a promover la reconciliación general que nuestro país necesita”, prosiguió.
“Sólo los culpables buscan perdón”
Netanyahu recordó que su juicio comenzó hace casi seis años y afirmó que testificar tres veces por semana era “una exigencia imposible de cumplir”. El líder de la oposición, Yair Lapid, pidió a Herzog que niegue el indulto a Netanyahu, si este no reconoce su culpabilidad, expresa arrepentimiento y se retira de la vida política. Yair Golan, jefe del partido de izquierda Demócratas, afirmó: “Sólo los culpables buscan perdón”.
Decenas de personas exigieron frente a la residencia de Herzog, en Tel Aviv, para que rechace el indulto. “No vamos a aceptarlo. Debe mantenerse firme por nosotros, por nuestros hijos y por el curso de la historia”, dijo Shikma Bressler, activista de oposición.
En septiembre, Herzog insinuó que podría concederle el indulto, declarando en una entrevista en la radio del ejército que el juicio del primer ministro “pesa mucho sobre la sociedad israelí”.
Netanyahu y su esposa, Sara, están acusados de haber aceptado productos de lujo por valor de más de 260.000 dólares, como puros, joyas y champán, de multimillonarios a cambio de favores políticos. En otros dos casos, se le acusa de haber intentado negociar una cobertura favorable en medios de comunicación israelíes.