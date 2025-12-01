Juicio por corrupción: Netanyahu pide un indulto presidencial

Aunque afirmó querer llevar el juicio hasta el final para demostrar su inocencia, Netanyahu justificó esta solicitud en nombre del “interés público” en un video difundido por sus servicios, en el que destacó los “enormes retos” a los que se enfrenta el país. “La continuación del juicio nos está desgarrando, provocando profundas divisiones e intensificando fracturas”, argumentó el primer ministro en su video, en un contexto de fuertes divisiones políticas entre sus partidarios y detractores. “Estoy convencido de que la finalización inmediata del juicio contribuirá a calmar las tensiones y a promover la reconciliación general que nuestro país necesita”, prosiguió.