León XIV en Líbano: un llamado a transformar la paz en vocación y compromiso

El largo camino de la reconciliación

Como segundo pilar para forjar la paz, el Papa habló de la necesidad de la reconciliación, especialmente cuando las heridas históricas requieren generaciones para sanar. Señaló que la reconciliación debe crecer a la par de la verdad y que solo puede ser duradera si se sostiene en un objetivo común y en la voluntad de que el bien prevalezca por sobre los agravios del pasado. Subrayó que la cultura de la reconciliación necesita tanto del coraje ciudadano como de autoridades e instituciones que prioricen el bien común.