El crimen de la Chacabuco 59 quedó impune: absolvieron al único acusado

- Di Cianni: los jueces la ubicaron en la misma situación que Liberman. Sí dejaron planteadas dudas de por qué ella tenía en su poder la mochila de la pareja de Socci donde estaba el DNI de la víctima. Resulta sumamente llamativo que un hecho de significativa importancia para el esclarecimiento del caso como el hallazgo del documento de una persona fallecida en un domicilio distinto al que habitaba, y en poder de una o dos personas que habían estado en la pensión de propiedad de la víctima, no haya sido objeto de un minucioso examen y contraexamen de las partes. No lo hizo la defensa que sí interrogó a la testigo, y tampoco lo hizo el fiscal que optó por no contra examinar”, señalaron.