Venezuela apela a la OPEP para frenar a Estados Unidos

CARACAS, Venezuela.- El gobierno de Nicolás Maduro pidió a la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) ayuda para detener la agresión de Estados Unidos, que mantiene desde agosto un operativo antinarcóticos en el Caribe, según una carta divulgada ayer.
El despliegue incluye buques destructores, aviones de combate, miles de efectivos y el portaaviones más grande del mundo.
Venezuela asegura que las maniobras no pretenden combatir el narcotráfico sino derrocar a Maduro y quedarse con el petróleo del país. “Espero contar con sus mejores esfuerzos para contribuir a detener esta agresión que se gesta con cada vez más fuerza y amenaza seriamente los equilibrios del mercado energético internacional”, señala la carta de Maduro leída por la vicepresidenta Delcy Rodríguez durante un comité ministerial de la OPEP realizado virtualmente.
El mandatario venezolano advierte que Estados Unidos pretende derrocarlo y apoderarse de las reservas petroleras más grandes del mundo.
Señala que una acción militar desde el norte “pone en grave peligro la estabilidad de la producción petrolera venezolana y el mercado mundial”.|
Estados Unidos promueve un cerco marítimo y ahora aeronáutico sobre Venezuela y sus alrededores, y así lo anunció el sábado el presidente Donald Trump, cuando dijo que el espacio aéreo del país caribeño debía considerarse “cerrado en su totalidad”.
Caracas denunció esta advertencia como una “amenaza colonialista” a su soberanía.
Derecho internacional
Las declaraciones también causaron una inmediata respuesta de parte de la vecina Colombia, en boca de su presidente, Gustavo Petro.
El mandatario dijo que un “presidente extranjero” no puede declarar el cierre del espacio aéreo de otro país. Sin mencionar específicamente a Trump, Petro cuestionó la medida en la red social X: “Quiero saber ¿bajo que norma de derecho internacional un presidente de un país le puede cerrar el espacio aéreo a otra nación?”.
“Un espacio aéreo nacional no lo puede cerrar un presidente extranjero o se acabó el concepto de soberanía nacional y el concepto de ‘derecho internacional’”, agregó Petro en el mensaje, que publicó también en calidad de presidente de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).
El mandatario colombiano indicó que de no existir esa facultad la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) “esta fallando”.
La advertencia de Trump ocurrió después de que las autoridades de aviación de Estados Unidos instaron la semana pasada a las aeronaves civiles que operan en el espacio aéreo venezolano a “actuar con precaución” debido a la “situación de seguridad que empeora y la actividad militar intensificada en o alrededor de Venezuela”.
Desde entonces seis aerolíneas, que representan gran parte del tráfico en Sudamérica, suspendieron sus vuelos hacia y desde Venezuela.
En respuesta, la autoridad aeronáutica venezolana revocó los permisos para operar en el país a la española Iberia, la portuguesa TAP, la colombiana Avianca, la filial colombiana de la chilenobrasileña Latam, la brasileña GOL y la turca Turkish.
Ayer, la agencia de viajes rusa Pegas Touristik, que volaba con frecuencia a la la isla de Nueva Esparta (al norte del país), también acató la alerta estadounidense y suspendió sus vuelos.
Desde 2021, Venezuela y Rusia han firmado varios convenios turísticos, gracias a los cuales Nueva Esparta ha recibido a miles de turistas rusos que contribuyen con la economía de la isla, principalmente dependiente del turismo.