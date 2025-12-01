Venezuela apela a la OPEP para frenar a Estados Unidos

Venezuela asegura que las maniobras no pretenden combatir el narcotráfico sino derrocar a Maduro y quedarse con el petróleo del país. “Espero contar con sus mejores esfuerzos para contribuir a detener esta agresión que se gesta con cada vez más fuerza y amenaza seriamente los equilibrios del mercado energético internacional”, señala la carta de Maduro leída por la vicepresidenta Delcy Rodríguez durante un comité ministerial de la OPEP realizado virtualmente.