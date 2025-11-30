Estudiantes de Río Cuarto volvió a Primera después de 40 años y aseguró el segundo ascenso ante Deportivo Madryn

La lluvia no alcanzó para enfriar una noche que terminó incendiada. En el estadio Abel Sastre se jugaba una final que parecía de un juicio público, una guerra de nervios y sospechas, un duelo blindado por la polémica. Y en ese escenario espeso, con el clima futbolero en ebullición y un Deportivo Madryn obligado a remar desde atrás, Estudiantes de Río Cuarto logró lo que persiguió durante cuatro décadas y regresó a la Primera División del fútbol argentino.