El SADRA lanzó un duro comunicado y volvió a encender la crisis del arbitraje argentino

Dos semanas atrás, Claudio Tapia había defendido públicamente el rendimiento general de los árbitros. “Los partidos los ganan y los pierden los jugadores, y a veces parece que nunca los pierden ellos, o que los técnicos no se equivocan en los planteos. Parece que siempre se pierden porque el árbitro se equivocó”, planteó en Olé Summit. “Uno que ve todos los partidos sabe que por ahí hay algún error humano que los medios dejan pasar por alto y no lo muestran. Tan malo el arbitraje argentino no es”, agregó luego.