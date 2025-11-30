Fórmula 1: Colapinto terminó 14° en Qatar, donde Verstappen dio un golpe sorpresivo

14:47 hs

La pelea en Qatar

El tetracampeón del mundo Max Verstappen (Red Bull) ganó este domingo el Gran Premio de Catar de Fórmula 1 y alargó la lucha por el título contra los McLaren de Oscar Piastri (2º) y Lando Norris (4º) hasta la última cita de la temporada, en Abu Dabi el próximo domingo.

Norris, que en caso de victoria se habría proclamado campeón del mundo este domingo, quedó relegado detrás del español Carlos Sainz (Williams) luego de una mala estrategia de paradas en boxes, y perdió parte de su ventaja sobre Verstappen y Piastri antes de la última carrera del año.