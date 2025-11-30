Secciones
Cómo evoluciona la salud de José Alperovich: se conoció el primer parte de la familia tras su internación de urgencia

El ex gobernador de Tucumán fue operado en el Hospital Italiano.

José Alperovich continúa internado.
30 Noviembre 2025

A pocas horas de haber trascendido su internación de urgencia, la familia del ex gobernador tucumano José Alperovich difundió el primer parte oficial que confirma que fue sometido a una intervención quirúrgica por un cuadro de apendicitis aguda.

Según comunicaron, Alperovich fue operado este mediodía en el Hospital Italiano de Buenos Aires por el cirujano Dr. Ricardo Mentz, luego de presentar un dolor abdominal súbito que obligó a su traslado inmediato desde su domicilio, donde cumple prisión domiciliaria tras ser condenado por abuso sexual.

La operación fue exitosa y no hubo peritonitis

El parte médico señala que la cirugía “fue exitosa” y que el ex mandatario “no presentó cuadro de peritonitis”, una complicación frecuente en casos de apendicitis avanzadas.

Tras la intervención, Alperovich quedó internado en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI), donde permanece “estable y lúcido”, bajo cuidados médicos postoperatorios.

Un cuadro que surgió tras su casamiento con Marianela Mirra

La internación ocurrió poco después del reciente casamiento de Alperovich con Marianela Mirra, ex ganadora de Gran Hermano, una ceremonia íntima realizada en Puerto Madero sin invitados, más allá de los testigos y familiares cercanos.

Horas después del vínculo, comenzó a circular la información sobre una complicación intestinal que luego diversos medios —incluida la Agencia Noticias Argentinas— confirmaron como una apendicitis que requirió cirugía de urgencia.

Internación en contexto de prisión domiciliaria

Alperovich, de 71 años, cumple prisión domiciliaria por una condena por nueve hechos de abuso sexual —tres simples y seis agravados— dictada por la Justicia tucumana. Según indicaron fuentes judiciales, cada desplazamiento del ex gobernador debe ser informado en la causa para conocimiento de la víctima, un trámite que, según trascendió, aún no se habría completado al momento de su internación.

El periodista Ángel de Brito fue quien primero difundió la noticia en redes sociales, señalando que el ex senador fue trasladado al Hospital Italiano, “donde es amigo del vicedirector”.

Qué se espera en las próximas horas

El equipo médico dispuso monitoreo estricto durante el posoperatorio inmediato, un período clave en casos de apendicitis intervenidas de urgencia. De mantenerse la evolución favorable, podría ser trasladado a una sala común en los próximos días.

La familia informó que difundirá nuevas actualizaciones de su estado de salud cuando así lo determine el cuerpo médico.

Temas José AlperovichBuenos AiresHospital Italiano de Buenos AiresMarianela MirraCirugía
