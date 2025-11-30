Secciones
El Banco Central paga U$S1.000 millones del Bopreal y suma presión sobre las reservas

El BCRA afronta este lunes un vencimiento clave, en un mes cargado de compromisos en dólares y bajo la mirada del FMI.

30 Noviembre 2025

El Banco Central (BCRA) deberá afrontar este lunes un pago clave de U$S1.000 millones correspondiente al Bopreal, el bono que la entidad había entregado a importadores para saldar sus deudas con proveedores del exterior. 

El vencimiento, que forma parte del cronograma previsto para este instrumento, obliga al Central a recurrir a sus reservas internacionales.

Según datos oficiales, al jueves pasado el BCRA contaba con reservas brutas por U$S41.959 millones. El pago del Bopreal se suma, además, a otros compromisos en moneda extranjera que enfrentará el Tesoro durante diciembre, por un total de U$S338 millones: U$S259 millones con organismos internacionales de crédito y U$S75 millones correspondientes a una Letra del propio Banco Central.

El inicio de diciembre, por lo tanto, llegará con una nueva pérdida de reservas en un contexto de fuerte presión para recomponerlas, tanto desde el mercado como desde el FMI, que insiste en la necesidad de reforzar la posición externa del país.

El economista Fernando Marull analizó el impacto del vencimiento y señaló que “el lunes el BCRA paga U$S1.000 millones de Bopreal 2026. Se pagan con reservas. Y sí, vamos a hablar de las reservas el lunes; hay pocas”. Recordó que el origen del bono se remonta a las importaciones realizadas en 2023, cuando -según indicó- muchas empresas no recibieron los dólares necesarios para saldar sus obligaciones. 

Con la metodología del FMI para medir reservas netas, el BCRA cerraría noviembre con un déficit de U$S16.800 millones, situación que forzará al  gobierno de Javier Milei a solicitar un nuevo waiver ante el organismo multilateral.

Un 2026 con fuertes vencimientos

El panorama para el año próximo también luce exigente: habrá pagos por U$S17.100 millones, de los cuales U$S4.400 millones corresponden al FMI en enero. Otros U$S4.200 millones serán con diferentes organismos internacionales, mientras que U$S8.500 millones corresponden a bonos.

Para cumplir con ese cronograma, analistas consideran imprescindible que la administración libertaria logre volver a los mercados de crédito, algo que solo sería posible con una fuerte baja del riesgo país, hacia niveles cercanos a los 400 puntos básicos. 

En ese marco, fuentes del mercado consultadas por Ámbito no descartan que en los próximos dos meses se anuncie una recompra de bonos utilizando fondos del swap con Estados Unidos, con el objetivo de acelerar la caída del riesgo y habilitar nuevas emisiones hacia mediados de año, consignó el diario "Ámbito".

Temas Fondo Monetario InternacionalBanco Central de la República ArgentinaReservas InternacionalesGobierno nacionalArgentinaJavier MileiÁmbito
