El Banco Central paga U$S1.000 millones del Bopreal y suma presión sobre las reservas

El economista Fernando Marull analizó el impacto del vencimiento y señaló que “el lunes el BCRA paga U$S1.000 millones de Bopreal 2026. Se pagan con reservas. Y sí, vamos a hablar de las reservas el lunes; hay pocas”. Recordó que el origen del bono se remonta a las importaciones realizadas en 2023, cuando -según indicó- muchas empresas no recibieron los dólares necesarios para saldar sus obligaciones.