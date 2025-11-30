Del VHS a TikTok: la cadena MTV llega a su fin ante la inmediatez de la cultura digital

La cadena de televisión musical MTV, que inauguró una nueva era para la cultura pop en 1981 con el videoclip de "Video Killed the Radio Star", se prepara para el cierre de la mayoría de sus señales internacionales como consecuencia de la feroz competencia de las plataformas de streaming y redes sociales.
Fuentes de Paramount Skydance, propietaria de la cadena, informaron que canales como MTV Music y MTV Hits, junto con programas temáticos de música de los años 80 y 90, cerrarán en el Reino Unido y otros países en los próximos meses.
El cese de emisiones está previsto para finales de año en países como Francia, Alemania, Polonia, Australia y Brasil.
Aunque la señal principal MTV HD seguirá disponible en el Reino Unido (enfocada en entretenimiento, no música) y algunas cadenas musicales en Estados Unidos permanecerán al aire, el cierre masivo marca, para muchos fanáticos y antiguos presentadores, el fin de una era en la que MTV era seguida por decenas de millones de personas y definía la cultura juvenil.
La inmediatez digital
Kirsty Fairclough, profesora de la Manchester Metropolitan University especializada en cultura popular, explicó que lo que hacía a MTV una cadena culturalmente "revolucionaria" ya no existe. El auge del streaming, TikTok y YouTube "transformó por completo nuestra forma de interactuar con la música y las imágenes".
La especialista subraya que el público hoy busca "inmediatez e interactividad", características que los videos en la televisión tradicional ya no pueden ofrecer.
James Hyman, quien dirigió y produjo programas de baile para MTV Europa en los años 90, recordó que la cadena construyó su prosperidad en una época previa al auge de internet, lo que hacía que fuese "prácticamente todo lo que la gente tenía".
Simone Angel, exconductora neerlandesa y figura clave de Party Zone, considera que el declive de MTV comenzó cuando la cadena se reorientó hacia programas de telerrealidad (reality shows) y se alejó de los contenidos musicales originales y vanguardistas, esenciales para visibilizar a nuevos artistas. "Al principio MTV Europa no solo buscaba el lucro. La idea de experimentación hacía que la cadena fuese emocionante", destacó Angel.
El declive de un gigante
Datos del organismo británico de medición de audiencia reflejan el declive: en julio de 2025, MTV Music apenas llegaba a 1,3 millones de hogares británicos, una caída abismal frente a los más de 10 millones de las señales de MTV en Reino Unido e Irlanda en 2001. "En el acrónimo MTV, 'la M' significaba música y eso desapareció", lamentó Hyman.
El cierre de canales "marca definitivamente el fin de una época en la forma de experimentar la música, tanto visual como culturalmente, porque MTV transformó fundamentalmente la música pop", aseguró Fairclough.
La cadena fue una fuerza cultural tan poderosa que definió la moda, el cine y la música, protagonizando momentos históricos como el estreno de "Thriller" de Michael Jackson o la icónica actuación de Madonna con "Like a Virgin" en los VMAs de 1984.
Tras el anuncio del cierre, Hyman y Angel hicieron un llamado público a Paramount para que sus archivos históricos (que incluyen cintas VHS de los programas y videos musicales experimentales de los 90) sean accesibles al público que, según ellos, aún desea ver el contenido original de MTV.