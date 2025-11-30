Se viene el aguinaldo: ¿qué pasó este año y qué sentido tiene usarlo bien?

Pero 2025 no es un año normal. Y eso se nota. Después de dos años de nominalidad extrema, 2025 trajo algo que Argentina no veía hace tiempo: desinflación. La inflación acumulada ronda el 31% y eso, que es una buena noticia, convive con dos realidades duras: salarios reales deprimidos y un reacomodamiento fuerte de precios relativos, desde servicios hasta tarifas. El resultado es simple: el bolsillo quedó tensionado. Por eso, en un contexto que solía disparar consumos de cobertura (“compro ahora antes de que aumente”), hoy pasa lo contrario. El consumo cotidiano está débil. Las ventas minoristas no repuntan, los supermercados muestran poca rotación, y los rubros típicos de “me cubro con bienes durables” -electrodomésticos, tecnología- apenas crecieron 15% interanual, muy por debajo de la inflación. Esto, incluso con las inconsistencias estadísticas que generan las nuevas modalidades de compra y pago.