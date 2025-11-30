Día Nacional del Mate: ¿por qué se celebra cada 30 de noviembre?

Conocido como el Comandante Andresito, este militar guaraní se destacó como uno de los primeros caudillos federales de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Entre 1815 y 1819 ejerció como gobernador de Misiones, territorio clave para la obtención de la materia prima de la infusión. Durante su gestión impulsó el consumo del mate en todo el país y prohibió el ingreso de yerba paraguaya para resguardar el mercado interno.