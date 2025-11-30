Las tendencias que marcarán la agenda de las empresas familiares en 2026

En este escenario, la consultora destaca la necesidad de descentralizar la toma de decisiones. Los equipos deben asumir más responsabilidades y tomar decisiones clave sin recargar al líder. "Por primera vez vemos líderes que desean continuar, pero no desde el esquema tradicional de control que mantuvieron durante décadas. La energía del fundador se convierte en un recurso valioso que debe ser cuidado de manera estratégica", señala Martín Quirós, socio de Zendera.