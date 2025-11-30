Las tendencias que marcarán la agenda de las empresas familiares en 2026

La empresa de desarrollo de empresas familiares, Zendera, presentó las tendencias en las organizaciones para 2026.
La firma anticipó que el próximo año será testigo de profundos cambios en la forma en que las empresas familiares organizan sus equipos, toman decisiones y proyectan su continuidad, especialmente impulsados por la acelerada adopción de tecnologías como la inteligencia artificial y sus aplicaciones de automatización.
A continuación, las cuatro tendencias clave destacadas por Zendera para 2026:
- El agotamiento del fundador y la urgencia por descentralizar la toma de decisiones.
Según Zendera, muchos fundadores de empresas familiares llegarán a 2026 con claros signos de agotamiento emocional y cognitivo, tras años de intensas demandas y un contexto empresarial en constante cambio. Este desgaste no significa necesariamente una falta de capacidad, pero sí una menor disposición para mantener el ritmo actual de trabajo.
En este escenario, la consultora destaca la necesidad de descentralizar la toma de decisiones. Los equipos deben asumir más responsabilidades y tomar decisiones clave sin recargar al líder. "Por primera vez vemos líderes que desean continuar, pero no desde el esquema tradicional de control que mantuvieron durante décadas. La energía del fundador se convierte en un recurso valioso que debe ser cuidado de manera estratégica", señala Martín Quirós, socio de Zendera.
- La nueva participación de la siguiente generación
La participación de la nueva generación en las empresas familiares también se perfila como una tendencia clave para 2026. Zendera observa un creciente interés de los hijos y descendientes por involucrarse en los negocios familiares, pero bajo esquemas que distan de los tradicionales. Lejos de los modelos de jornadas interminables y control excesivo, buscan un rol profesional con responsabilidades claras y espacios de desarrollo.
"La nueva generación quiere formar parte, pero desde un lugar que respete su identidad, sus capacidades y su propio estilo de liderazgo", afirman desde Zendera. Esta transformación obliga a revisar las expectativas mutuas y diseñar caminos de participación más amplios, donde la continuidad no dependa exclusivamente de un sucesor tradicional, sino de una distribución equilibrada de funciones y liderazgos.
-La creciente necesidad de acompañamiento en conversaciones familiares decisivas
Otro desafío destacado por Zendera es la dificultad que muchas familias empresarias encuentran para mantener conversaciones críticas en el ámbito privado. Los fundadores, conscientes de sus límites de energía, recurren cada vez más a profesionales externos para mediar en temas delicados como la incorporación de hijos, el retiro parcial del fundador o la reorganización del mando.
"La continuidad no se define solo en los números o en la estructura. Se define en la calidad de las conversaciones que la familia puede sostener. Y en muchos casos, esas conversaciones ya no pueden darse sin una mediación responsable", explican desde Zendera.
- Profesionalización y el uso efectivo de la inteligencia artificial
Por último, la profesionalización de las empresas familiares ya no es una opción, sino una necesidad. Las organizaciones deben adaptarse rápidamente a un mercado que exige respuestas más rápidas y precisas. En este contexto, Zendera subraya que la adopción de inteligencia artificial debe ir más allá de la moda y centrarse en su aplicación concreta para optimizar operaciones y mejorar la calidad del servicio.
"El foco ya no está en incorporar tecnología porque otros lo hacen, sino en decidir dónde aporta valor, dónde no, y cómo implementarla de manera efectiva para fortalecer el negocio", remarca Hernán de la Riva, socio de Zendera.
Estas tendencias fueron presentadas por Zendera en la última edición de las Jornadas PyMEs, un evento que reunió a más de 3.000 asistentes de toda América Latina. La consultora reafirma su compromiso de acompañar a las empresas familiares en este proceso de transformación, ayudándolas a enfrentar los desafíos de un futuro cada vez más dinámico y digitalizado.