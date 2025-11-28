Tras una jornada agobiante, rige una alerta amarilla por tormentas fuertes en Tucumán

El sábado se espera una mínima de 21 °C y una máxima de 36 °C, con fuertes tormentas hacia la noche y durante la madrugada del domingo. La nueva jornada comenzará con una mínima de 22 °C, mientras que la máxima rondaría nuevamente los 36 °C. Hacia la noche, está previsto que continúen las precipitaciones, las cuales se extenderían hasta el mediodía del lunes.