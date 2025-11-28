Tras una jornada agobiante, rige una alerta amarilla por tormentas fuertes en Tucumán

Después de una jornada marcada por el intenso calor, con una temperatura máxima que superó los 39°C, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla para la provincia.
Según informó el organismo, el área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas de ellas localmente fuertes.
El reporte detalla que los eventos podrán presentarse con caída de granizo, abundante actividad eléctrica, ráfagas que podrían alcanzar los 80 km/h y precipitaciones intensas en períodos cortos.
Además, se estima que los valores de lluvia acumulada se ubicarán entre 20 y 40 mm, aunque en algunos puntos podrían superarse.
¿Cómo estará el tiempo el fin de semana en Tucumán?
Para el resto del fin de semana, el SMN anticipa condiciones similares: temperaturas elevadas, aumento de la nubosidad y la probabilidad de precipitaciones y tormentas aisladas durante las noches.
El sábado se espera una mínima de 21 °C y una máxima de 36 °C, con fuertes tormentas hacia la noche y durante la madrugada del domingo. La nueva jornada comenzará con una mínima de 22 °C, mientras que la máxima rondaría nuevamente los 36 °C. Hacia la noche, está previsto que continúen las precipitaciones, las cuales se extenderían hasta el mediodía del lunes.