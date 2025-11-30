El tiempo en Tucumán: la provincia se encuentra en alerta meteorológica por lluvias y tormentas

Alerta meteorológica y descenso de la temperatura

El SMN emitió una alerta para toda la provincia. "El área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por caída de granizo, frecuente actividad eléctrica, ráfagas de hasta 80 kilómetros por hora y abundante caída de agua en períodos cortos", publicó en un informe.