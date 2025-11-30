El tiempo en Tucumán: la provincia se encuentra en alerta meteorológica por lluvias y tormentas

El calor volverá a hacerse presente este domingo en Tucumán, aunque por las noche podría haber un descenso de la temperatura por las lluvias y tormentas que afectarían a la provincia, según indicó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
De acuerdo al pronóstico, la jornada comenzó con 20 grados, humedad del 89%, viento del sudoeste a 15 kilómetros por hora y visibilidad a 9 kilómetros. Con el correr de las horas la máxima treparía hasta los 36 grados.
Alerta meteorológica y descenso de la temperatura
El SMN emitió una alerta para toda la provincia. "El área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por caída de granizo, frecuente actividad eléctrica, ráfagas de hasta 80 kilómetros por hora y abundante caída de agua en períodos cortos", publicó en un informe.
"Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 milímetros, que pueden ser superados en forma puntual", añadió.
Las precipitaciones provocarían un fuerte descenso de la temperatura. Para el lunes se espera que el termómetro marque entre 20 y 26 grados. Sin embargo, la temperatura iría en ascenso y durante el martes y miércoles se esperan máximas de 32 grados.