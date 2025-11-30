Secciones
SociedadClima y ecología

El tiempo en Tucumán: la provincia se encuentra en alerta meteorológica por lluvias y tormentas

Las precipitaciones provocarían un descenso en la temperatura. Qué se espera para el inicio de la semana.

PREPARADOS. El pronóstico anticipa lluvias y tormentas a partir de la tarde de hoy. PREPARADOS. El pronóstico anticipa lluvias y tormentas a partir de la tarde de hoy. ARCHIVO LA GACETA / FOTO DE INÉS QUINTEROS ORIO
Hace 6 Hs

El calor volverá a hacerse presente este domingo en Tucumán, aunque por las noche podría haber un descenso de la temperatura por las lluvias y tormentas que afectarían a la provincia, según indicó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

De acuerdo al pronóstico, la jornada comenzó con 20 grados, humedad del 89%, viento del sudoeste a 15 kilómetros por hora y visibilidad a 9 kilómetros. Con el correr de las horas la máxima treparía hasta los 36 grados.

Alerta meteorológica y descenso de la temperatura

El SMN emitió una alerta para toda la provincia. "El área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por caída de granizo, frecuente actividad eléctrica, ráfagas de hasta 80 kilómetros por hora y abundante caída de agua en períodos cortos", publicó en un informe.

"Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 milímetros, que pueden ser superados en forma puntual", añadió.

Las precipitaciones provocarían un fuerte descenso de la temperatura. Para el lunes se espera que el termómetro marque entre 20 y 26 grados. Sin embargo, la temperatura iría en ascenso y durante el martes y miércoles se esperan máximas de 32 grados.

Temas TucumánServicio Meteorológico NacionalSan JavierOla de calorClima
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Rigen dos alertas para Tucumán: una naranja por calor extremo y otra amarilla por lluvias y tormentas

Rigen dos alertas para Tucumán: una naranja por calor extremo y otra amarilla por lluvias y tormentas

Ruta a los Valles: Vialidad Provincial extendió el corte en la 307 por hielo en la calzada

Ruta a los Valles: Vialidad Provincial extendió el corte en la 307 por hielo en la calzada

Habilitaron el paso por la ruta 307 entre Acheral y Amaicha del Valle

Habilitaron el paso por la ruta 307 entre Acheral y Amaicha del Valle

Luis Lobo Chaklián, sobre las lluvias en la capital: “Estamos ensanchando canales para que la evacuación sea más rápida”

Luis Lobo Chaklián, sobre las lluvias en la capital: “Estamos ensanchando canales para que la evacuación sea más rápida”

Lo más popular
El día que Barbra Streisand y Chahla perdieron el juicio
1

El día que Barbra Streisand y Chahla perdieron el juicio

Vacaciones 2026: cuánto costará veranear en la Costa Atlántica
2

Vacaciones 2026: cuánto costará veranear en la Costa Atlántica

Mi “amigo” no tiene cuerpo: la trampa de la amistad perfecta
3

Mi “amigo” no tiene cuerpo: la trampa de la amistad perfecta

Empresarios tucumanos apoyan la Reforma Laboral y piden límites al poder gremial
4

Empresarios tucumanos apoyan la Reforma Laboral y piden límites al poder gremial

Jaldo elevó un proyecto a la Legislatura para extender la emergencia en seguridad
5

Jaldo elevó un proyecto a la Legislatura para extender la emergencia en seguridad

El tiempo en Tucumán: la provincia se encuentra en alerta meteorológica por lluvias y tormentas
6

El tiempo en Tucumán: la provincia se encuentra en alerta meteorológica por lluvias y tormentas

Más Noticias
El Kimchi es el asado de Corea del Sur: la clave de un sabor complejo que llegó a Tucumán

"El Kimchi es el asado de Corea del Sur": la clave de un sabor complejo que llegó a Tucumán

Día Nacional del Mate: ¿por qué se celebra cada 30 de noviembre?

Día Nacional del Mate: ¿por qué se celebra cada 30 de noviembre?

Sigue el alerta por el cometa 3I/ATLAS y la NASA activó el protocolo de defensa global: ¿por qué?

Sigue el alerta por el cometa 3I/ATLAS y la NASA activó el protocolo de defensa global: ¿por qué?

Vacaciones 2026: la playa brasileña poco visitada que sorprende por su naturaleza única y queda cerca de Argentina

Vacaciones 2026: la playa brasileña poco visitada que sorprende por su naturaleza única y queda cerca de Argentina

Recuerdos fotográficos: 1996. La visita de Shakira a LA GACETA

Recuerdos fotográficos: 1996. La visita de Shakira a LA GACETA

Vacaciones 2026: cuánto costará veranear en la Costa Atlántica

Vacaciones 2026: cuánto costará veranear en la Costa Atlántica

Cómo reemplazar el pan en el desayuno de la manera más simple y saludable

Cómo reemplazar el pan en el desayuno de la manera más simple y saludable

El estilo bohemio, el favorito del verano

El estilo bohemio, el favorito del verano

Comentarios