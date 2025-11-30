Secciones
DeportesFútbol

Estudiantes avanzó a semifinales y Boca visita hoy a Argentinos Juniors

El "Pincha" venció 1-0 a Central Córdoba y se metió entre los cuatro mejores del Clausura.

Estudiantes avanzó a semifinales y Boca visita hoy a Argentinos Juniors
Hace 15 Hs

Estudiantes dio un paso clave en Santiago del Estero y se clasificó a las semifinales del Torneo Clausura tras vencer 1-0 a Central Córdoba. En un partido intenso y condicionado por el calor, el Pincha encontró la diferencia en el segundo tiempo gracias a una gran maniobra por izquierda de Edwuin Cetré y la definición precisa de Tiago Palacios, a los 20 minutos. El equipo platense supo sostener la ventaja en un cierre cargado de presión del Ferroviario y se metió entre los cuatro mejores del certamen.

El primer tiempo había mostrado buenas intenciones de ambos lados, aunque sin claridad en los metros finales. Estudiantes se apoyó en la potencia de Cetré y Central Córdoba buscó lastimar con Perelló, pero las imprecisiones y la alta temperatura le quitaron ritmo al duelo. La chance más clara antes del descanso también fue visitante: un contraataque comandado por Palacios terminó en un remate controlado por Aguerre.

Con esta clasificación, el León espera rival, mientras que la agenda de la jornada continúa con un duelo atractivo: Boca visitará a Argentinos Juniors este domingo desde las 18.30, en un partido clave para definir su futuro en el torneo.

Temas Torneo Clausura 2025
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
El día que Barbra Streisand y Chahla perdieron el juicio
1

El día que Barbra Streisand y Chahla perdieron el juicio

Vacaciones 2026: cuánto costará veranear en la Costa Atlántica
2

Vacaciones 2026: cuánto costará veranear en la Costa Atlántica

Mi “amigo” no tiene cuerpo: la trampa de la amistad perfecta
3

Mi “amigo” no tiene cuerpo: la trampa de la amistad perfecta

Empresarios tucumanos apoyan la Reforma Laboral y piden límites al poder gremial
4

Empresarios tucumanos apoyan la Reforma Laboral y piden límites al poder gremial

Jaldo elevó un proyecto a la Legislatura para extender la emergencia en seguridad
5

Jaldo elevó un proyecto a la Legislatura para extender la emergencia en seguridad

El tiempo en Tucumán: la provincia se encuentra en alerta meteorológica por lluvias y tormentas
6

El tiempo en Tucumán: la provincia se encuentra en alerta meteorológica por lluvias y tormentas

Más Noticias
Fórmula 1: ¿a qué hora corre Franco Colapinto en el GP de Qatar?

Fórmula 1: ¿a qué hora corre Franco Colapinto en el GP de Qatar?

Colapinto en la Fórmula 1 y Boca-Argentinos, lo más importante de la agenda deportiva del domingo

Colapinto en la Fórmula 1 y Boca-Argentinos, lo más importante de la agenda deportiva del domingo

Messi va por su primer título de MLS: Inter Miami goleó 5-1 y quedó cerca de la consagración

Messi va por su primer título de MLS: Inter Miami goleó 5-1 y quedó cerca de la consagración

El día que Barbra Streisand y Chahla perdieron el juicio

El día que Barbra Streisand y Chahla perdieron el juicio

Empresarios tucumanos apoyan la Reforma Laboral y piden límites al poder gremial

Empresarios tucumanos apoyan la Reforma Laboral y piden límites al poder gremial

Vacaciones 2026: cuánto costará veranear en la Costa Atlántica

Vacaciones 2026: cuánto costará veranear en la Costa Atlántica

Mi “amigo” no tiene cuerpo: la trampa de la amistad perfecta

Mi “amigo” no tiene cuerpo: la trampa de la amistad perfecta

Tucumán bajo alerta meteorológica naranja: a qué hora empezarían las tormentas

Tucumán bajo alerta meteorológica naranja: a qué hora empezarían las tormentas

Comentarios