Estudiantes avanzó a semifinales y Boca visita hoy a Argentinos Juniors

Estudiantes dio un paso clave en Santiago del Estero y se clasificó a las semifinales del Torneo Clausura tras vencer 1-0 a Central Córdoba. En un partido intenso y condicionado por el calor, el Pincha encontró la diferencia en el segundo tiempo gracias a una gran maniobra por izquierda de Edwuin Cetré y la definición precisa de Tiago Palacios, a los 20 minutos. El equipo platense supo sostener la ventaja en un cierre cargado de presión del Ferroviario y se metió entre los cuatro mejores del certamen.