Estudiantes avanzó a semifinales y Boca visita hoy a Argentinos Juniors

Estudiantes dio un paso clave en Santiago del Estero y se clasificó a las semifinales del Torneo Clausura tras vencer 1-0 a Central Córdoba. En un partido intenso y condicionado por el calor, el Pincha encontró la diferencia en el segundo tiempo gracias a una gran maniobra por izquierda de Edwuin Cetré y la definición precisa de Tiago Palacios, a los 20 minutos. El equipo platense supo sostener la ventaja en un cierre cargado de presión del Ferroviario y se metió entre los cuatro mejores del certamen.
El primer tiempo había mostrado buenas intenciones de ambos lados, aunque sin claridad en los metros finales. Estudiantes se apoyó en la potencia de Cetré y Central Córdoba buscó lastimar con Perelló, pero las imprecisiones y la alta temperatura le quitaron ritmo al duelo. La chance más clara antes del descanso también fue visitante: un contraataque comandado por Palacios terminó en un remate controlado por Aguerre.
Con esta clasificación, el León espera rival, mientras que la agenda de la jornada continúa con un duelo atractivo: Boca visitará a Argentinos Juniors este domingo desde las 18.30, en un partido clave para definir su futuro en el torneo.