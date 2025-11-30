Transporte: un concejal del PJ se refirió al tratamiento de la problemática

El presidente de la bancada peronista en el Concejo Deliberante, Ernesto Nagle, defendió en la sesión parlamentaria de ayer el trabajo del cuerpo en torno a la problemática de las apps de transporte, que estaría próxima a debatirse en el recinto.
“La decisión que se está tomando en lo legislativo y lo político es enorme; después de 20 años, se está definiendo un sistema de transporte nuevo en San Miguel de Tucumán con todos adentro, buscando los equilibrios”, sostuvo. Ayer, los concejales aprobaron la extensión del período de sesiones ordinarias hasta el 23 de diciembre.
Nagle mencionó que el municipio venía de atravesar un conflicto en el sistema de transporte público de colectivos, y aseguró que “ahí se decidió tomar la posta en la agenda pública de la Capital, y en la Provincia, porque lo que se hace norma en San Miguel de Tucumán se replica después para todas las ciudades, y decidimos resolver antes de que termine el año la cuestión de las apps”.
Además, el concejal señaló que incorporar en una normativa a los autos y motos particulares y a los choferes del Servicio Único de Transporte Público de Pasajeros en Automóvil (Sutrappa) es un tema complejo y se refirió a las críticas. “Cuando la opinión pública y algunos sectores quieren juzgar a un Concejo que dicen que ‘no trabaja’, muchas veces no dimensionan lo que significa tratar este calibre de normas”, remarcó. En este sentido, destacó “la grandeza política de los concejales” y del líder del cuerpo, Fernando Juri, a la hora de lograr acuerdos.