Secciones
Política

Transporte: un concejal del PJ se refirió al tratamiento de la problemática
Transporte: un concejal del PJ se refirió al tratamiento de la problemática
Hace 15 Hs

El presidente de la bancada peronista en el Concejo Deliberante, Ernesto Nagle, defendió en la sesión parlamentaria de ayer el trabajo del cuerpo en torno a la problemática de las apps de transporte, que estaría próxima a debatirse en el recinto.

“La decisión que se está tomando en lo legislativo y lo político es enorme; después de 20 años, se está definiendo un sistema de transporte nuevo en San Miguel de Tucumán con todos adentro, buscando los equilibrios”, sostuvo. Ayer, los concejales aprobaron la extensión del período de sesiones ordinarias hasta el 23 de diciembre.

Nagle mencionó que el municipio venía de atravesar un conflicto en el sistema de transporte público de colectivos, y aseguró que “ahí se decidió tomar la posta en la agenda pública de la Capital, y en la Provincia, porque lo que se hace norma en San Miguel de Tucumán se replica después para todas las ciudades, y decidimos resolver antes de que termine el año la cuestión de las apps”.

Además, el concejal señaló que incorporar en una normativa a los autos y motos particulares y a los choferes del Servicio Único de Transporte Público de Pasajeros en Automóvil (Sutrappa) es un tema complejo y se refirió a las críticas. “Cuando la opinión pública y algunos sectores quieren juzgar a un Concejo que dicen que ‘no trabaja’, muchas veces no dimensionan lo que significa tratar este calibre de normas”, remarcó. En este sentido, destacó “la grandeza política de los concejales” y del líder del cuerpo, Fernando Juri, a la hora de lograr acuerdos.

Temas San Miguel de TucumánErnesto NagleFernando Juri
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
El día que Barbra Streisand y Chahla perdieron el juicio
1

El día que Barbra Streisand y Chahla perdieron el juicio

Vacaciones 2026: cuánto costará veranear en la Costa Atlántica
2

Vacaciones 2026: cuánto costará veranear en la Costa Atlántica

Mi “amigo” no tiene cuerpo: la trampa de la amistad perfecta
3

Mi “amigo” no tiene cuerpo: la trampa de la amistad perfecta

Empresarios tucumanos apoyan la Reforma Laboral y piden límites al poder gremial
4

Empresarios tucumanos apoyan la Reforma Laboral y piden límites al poder gremial

Jaldo elevó un proyecto a la Legislatura para extender la emergencia en seguridad
5

Jaldo elevó un proyecto a la Legislatura para extender la emergencia en seguridad

El tiempo en Tucumán: la provincia se encuentra en alerta meteorológica por lluvias y tormentas
6

El tiempo en Tucumán: la provincia se encuentra en alerta meteorológica por lluvias y tormentas

Más Noticias
Sigue el alerta por el cometa 3I/ATLAS y la NASA activó el protocolo de defensa global: ¿por qué?

Sigue el alerta por el cometa 3I/ATLAS y la NASA activó el protocolo de defensa global: ¿por qué?

El día que Barbra Streisand y Chahla perdieron el juicio

El día que Barbra Streisand y Chahla perdieron el juicio

Empresarios tucumanos apoyan la Reforma Laboral y piden límites al poder gremial

Empresarios tucumanos apoyan la Reforma Laboral y piden límites al poder gremial

Cuál es el plan que elabora la Capital para controlar el transporte público

Cuál es el plan que elabora la Capital para controlar el transporte público

El municipio capitalino busca ordenar la venta ambulante

El municipio capitalino busca ordenar la venta ambulante

Vacaciones 2026: cuánto costará veranear en la Costa Atlántica

Vacaciones 2026: cuánto costará veranear en la Costa Atlántica

Jaldo elevó un proyecto a la Legislatura para extender la emergencia en seguridad

Jaldo elevó un proyecto a la Legislatura para extender la emergencia en seguridad

Mi “amigo” no tiene cuerpo: la trampa de la amistad perfecta

Mi “amigo” no tiene cuerpo: la trampa de la amistad perfecta

Comentarios