Transporte: un concejal del PJ se refirió al tratamiento de la problemática

Además, el concejal señaló que incorporar en una normativa a los autos y motos particulares y a los choferes del Servicio Único de Transporte Público de Pasajeros en Automóvil (Sutrappa) es un tema complejo y se refirió a las críticas. “Cuando la opinión pública y algunos sectores quieren juzgar a un Concejo que dicen que ‘no trabaja’, muchas veces no dimensionan lo que significa tratar este calibre de normas”, remarcó. En este sentido, destacó “la grandeza política de los concejales” y del líder del cuerpo, Fernando Juri, a la hora de lograr acuerdos.