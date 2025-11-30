Ajuste fiscal: ¿Pueden las provincias achicar más el personal?

La motosierra sigue encendida y en la Casa Rosada apuntan ahora a la disminución de al menos un 10% de la cantidad de empleados públicos. La medida ya cuenta con la aprobación del presidente Javier Milei y los alcances están siendo diseñados por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y por el ministro de Modernización, Federico Sturzenegger.
Hasta octubre, la dotación total de personal de la administración pública nacional, empresas y sociedades fue calculada en 285.570 personas, de acuerdo con las cifras difundidas por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).
De acuerdo con un estudio realizado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), desde que Milei asumió la Presidencia de la Nación, se perdieron 59.802 puestos de trabajo, lo que representa una caída del 16,8% en la planta de personal del Sector Público Nacional. Es decir, más de 85 (85,43) personas por día.
En términos absolutos, los organismos descentralizados concentraron la mayor cantidad de despidos, seguidas por las empresas y sociedades del Estado y los organismos centralizados. En términos proporcionales, el ajuste golpeó con más fuerza a la administración descentralizada, revelando un vaciamiento de funciones propias del Poder Ejecutivo, indica el reporte del CEPA.
El análisis por empresa muestra que el caso más significativo en términos absolutos es el del Correo Argentino, que encabeza el listado con 5.118 despidos. Le siguen la Operadora Ferroviaria SE, con 3.265 cesantías, y Banco Nación, con 2.033 despidos, mientras que el Aerolíneas Argentinas registra 1.856 desvinculaciones. En esta nueva etapa, en el foco de la tormenta del ajuste está el personal de los organismos descentralizados.
Las provincias, en tanto, se resisten a prescindir de agentes públicos, tomando en cuenta el difícil momento que atraviesa la economía nacional. La coincidencia en la reformulación de las relaciones laborales con la Nación está en las bajas por contratos que se vencen. Pero no se prevén despidos. En Tucumán, el gobernador Osvaldo Jaldo fue tajante cuando LA GACETA le consultó acerca del ajuste en el plantel estatal nacional y la posibilidad de replicarlo en la provincia. “El ajuste no pasa por la gente. Sólo puede darse en la medida que el personal tenga la edad legal para jubilarse, que se adhiera a algún régimen de retiro voluntario y, en última instancia, en aquellos casos que no demuestren acciones reñidas con la conducta que deben tener como servidores públicos”, justificó.
El mandatario insistió con que “ese criterio se sostendrá en la medida que el agente cumpla con el rol para el que fue designado”.
El último informe sobre Ocupación y Gastos Salariales Provinciales, elaborado por la Subsecretaria de Coordinación Fiscal Provincial, da cuenta que, al cierre de 2024, el plantel estatal ascendía a 2.321.510 empleados en las 23 provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Respecto de 2023, las bajas acumuladas por los 24 distritos ha sido de 5.566 agentes.
Uno de los indicadores que permite establecer el peso del Personal en el Estado es la cantidad de agentes por cada 1.000 habitantes. El promedio nacional alcanza a los 50 puestos. Tucumán, en ese sentido, está por encima de la media, con 55 estatales por cada 1.000 habitantes. Según el Ministerio de Economía, para 2026 se prevé que esa cifra se reduzca a 46, por las bajas naturales que se observan en el sector público tucumano.
La situación más comprometida, en ese sentido, se encuentra en Tierra del Fuego, donde hay 139 empleados públicos por cada millar de habitantes. Esto es una demostración de la alta dependencia del mercado laboral de la provincia más austral en la demanda estatal. El podio es compartido por La Rioja (117) y por Santa Cruz (114).
Como contrapartida, los distritos con menos exposición al empleo público son Córdoba (34 agentes públicos por cada 1.000 habitantes), Buenos Aires (36) y Santa Fe (42), todos ellos con elevada densidad poblacional.
Presupuesto 2026
¿Cuánto representa el gasto en personal del total de las erogaciones?
“Fíjase el número de cargos de la Planta de Personal Permanente, que corresponde a la Administración Pública Provincial, en 100.145 casos, indica el artículo 5 del proyecto de ley de Presupuesto para 2026, enviado por el Poder Ejecutivo de Tucumán a la Legislatura. De acuerdo con esa iniciativa, el Gasto en Personal representa el 52% del total de las erogaciones para el año que viene. La Provincia prevé destinar casi $ 2,6 billones para abonar los sueldos a los empleados públicos. El Ministerio de Economía declaró en el proyecto que el incremento de esa partida ha sido del 29% respecto de lo previsto originalmente para este año.