Ajuste fiscal: ¿Pueden las provincias achicar más el personal?

Las provincias, en tanto, se resisten a prescindir de agentes públicos, tomando en cuenta el difícil momento que atraviesa la economía nacional. La coincidencia en la reformulación de las relaciones laborales con la Nación está en las bajas por contratos que se vencen. Pero no se prevén despidos. En Tucumán, el gobernador Osvaldo Jaldo fue tajante cuando LA GACETA le consultó acerca del ajuste en el plantel estatal nacional y la posibilidad de replicarlo en la provincia. “El ajuste no pasa por la gente. Sólo puede darse en la medida que el personal tenga la edad legal para jubilarse, que se adhiera a algún régimen de retiro voluntario y, en última instancia, en aquellos casos que no demuestren acciones reñidas con la conducta que deben tener como servidores públicos”, justificó.