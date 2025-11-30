Secciones
Suscribite
Ingresar
Sociedad
ENTREVISTA
Sofía de la Vega: “Escribir es lo que me mantiene cuerda en este presente loco que nos toca vivir”
“De los potrillos nacen ríos”, editado por Alfaguara, amplifica la voz de una de las escritoras tucumanas que vale la pena seguir de cerca.
Compartir
Whatsapp
Facebook
X
Copiar dirección URL
Por
Guillermo Monti
Hace 17 Hs
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas
Facebook
Alemania
México
WhatsApp
Argentina
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
El día que Barbra Streisand y Chahla perdieron el juicio
Empresarios tucumanos apoyan la Reforma Laboral y piden límites al poder gremial
Vacaciones 2026: cuánto costará veranear en la Costa Atlántica
Mi “amigo” no tiene cuerpo: la trampa de la amistad perfecta
Jaldo elevó un proyecto a la Legislatura para extender la emergencia en seguridad
El tiempo en Tucumán: la provincia se encuentra en alerta meteorológica por lluvias y tormentas
Más Noticias
"El Kimchi es el asado de Corea del Sur": la clave de un sabor complejo que llegó a Tucumán
Día Nacional del Mate: ¿por qué se celebra cada 30 de noviembre?
Sigue el alerta por el cometa 3I/ATLAS y la NASA activó el protocolo de defensa global: ¿por qué?
El tiempo en Tucumán: la provincia se encuentra en alerta meteorológica por lluvias y tormentas
Vacaciones 2026: la playa brasileña poco visitada que sorprende por su naturaleza única y queda cerca de Argentina
Recuerdos fotográficos: 1996. La visita de Shakira a LA GACETA
Vacaciones 2026: cuánto costará veranear en la Costa Atlántica
Cómo reemplazar el pan en el desayuno de la manera más simple y saludable
Comentarios
Navegá sin límites por $50 por día
Suscribite
Secciones
Portada
Últimas noticias
Notas exclusivas
Política
Seguridad
Economía
Mundo
Sociedad
Deportes
Opinión
Cultura
Espectáculos
LG Play
LG Literaria
Fotografía
Servicios y empresas
Sitios LA GACETA
Club La Gaceta
Clasificados
Fúnebres
Institucional
Marketing y publicidad
Contacto
Portada
Juguemos
Numeros de oro
Newsletter
Edición impresa
Club La Gaceta
Ver Más