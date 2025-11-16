Sofía de la Vega: “Tucumán no fue muy escrito”

Tucumán tiene una gran referente literaria en Buenos Aires: Sofía de la Vega, nacida en San Miguel en 1993, es por estos días una de las escritoras más referenciales gracias a su reciente libro de cuentos publicado a través de Alfaguara: De los potrillos nacen ríos. Antes publicó dos libros de poemas. En su provincia, muchos la conocerán por su rol de organizadora del Festival Internacional de Literatura de Tucumán (FILT) desde 2015. Estudiante de la UNT, recibió premios y es coordinadora de talleres literarios. Tiene una gran experiencia, y sin embargo: “Viví con muchos nervios la presentación de mi último libro. Cuando me siento expuesta, me pasan esas cosas”, le dice a LA GACETA Literaria unas horas después de presentar De los potrillos nacen ríos en una librería de Palermo.