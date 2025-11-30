“Cuerda” te desafía a soltar lo que te tiene atado

“‘Cuerda’ es una obra que plantea lo difícil que resulta lograr la autoaceptación: poder reconocerse con las propias falencias y contradicciones. Habla de la dificultad de salir de un enredo constante, porque muchas veces es más fácil permanecer ahí que intentar avanzar”.
Así presenta Elisa Martínez la propuesta de danza contemporánea que la compañía independiente Biguá presentará esta noche, desde las 20, en su última función en el teatro Alberdi (Jujuy y Crisóstomo Álvarez).
Martínez es una de las intérpretes de la puesta, y comparte el escenario con Ana Carolina Represas, Carlos Acevedo, Martín Abregú y Romina López, bajo la dirección de Pablo Vignoli. En la sinopsis, el grupo plantea: “una cuerda áspera, una piel que recuerda. Esta obra es un viaje íntimo hacia la autoaceptación: un cuerpo que se resiste y finalmente se libera. Se exploran los nudos invisibles que nos atan a otros, a heridas, a versiones antiguas de nosotros mismos. Entre tensiones y silencios, el movimiento revela la posibilidad de abrazar nuestras sombras, soltar lo que pesa y madurar desde la ruptura”.
En diálogo con LA GACETA, la bailarina revindica el elemento que le da título a la obra “ya que simboliza esas acciones, palabras, vínculos y conflictos que cargamos y que, consciente o inconscientemente, sostenemos y reforzamos, aun sabiendo que nos dañan”.
“Creemos que todos tenemos nudos que nos atan, ya sea sin darnos cuenta o sabiéndolo. Mantenernos atados, aunque duela, suele darnos una sensación de seguridad. Lo conocido -incluso cuando es nocivo- se vuelve un lugar familiar donde creemos estar a salvo. Liberarse implica asumir un riesgo: salir a lo nuevo, a buscar formas más sanas de convivir con nuestros nudos o a aprender a desanudarlos. Muchas veces incluso negamos que están ahí, lo que vuelve el proceso aún más complejo”, añade.
Así que es, en la obra, aparecen gestos profundamente liberadores. “Es a través del cuerpo y del accionar físico que los personajes intentan transformar aquello que los detiene, para nombrar lo que a veces no puede decirse con palabras, y para encontrar pequeñas grietas de libertad”, describe.
“Inicialmente no nos propusimos crear una obra sobre este tema ni usar una cuerda. Fue durante una escena que apareció la imagen de la soga y decidimos incorporarla. A partir de ahí comenzamos a investigar y esa exploración fue dibujando el mensaje, la historia y los personajes. En nuestras búsquedas descubrimos mucho sobre la vulnerabilidad, la tensión entre sostener y soltar, la necesidad de apoyarnos como grupo y la potencia que surge cuando el cuerpo se enfrenta a un límite material. La cuerda nos obligó a repensar la relación entre peso, resistencia, movimiento y entrega, y eso abrió un universo escénico propio”, sostiene.
La propuesta no se presenta como algo cerrado. Martínez reconoce que “como grupo, nos quedamos con el desafío de seguir profundizando en cómo los cuerpos narran; esta obra nos dejó preguntas sobre nuestros propios nudos, y desde ese lugar humano y frágil queremos seguir creando”.
Dos talleres
“Te voy a contar un sueño”, un encuentro en teatro Puerto Libertad
Hoy a las 20, en el Teatro Puerto Libertad (Las Piedras 1.850), se presentará el espectáculo “Te voy a contar un sueño”, la muestra anual de danzas folclóricas norteñas de dos elencos tucumanos, ambos dirigidos por Carolina Lozano Hernández.
“Después de un año de danzas, encuentros y creación, los talleres Mamá Quilla y Leyendas en Danza presentarán un show muy especial, con dos propuestas sucesivas en escena en una misma noche. Te convocamos a que vengas a soñar con nosotros y a celebrar que los sueños también se bailan”, se adelanta.
Así es que, mientras “Mamá Quilla nos llevará por un viaje de ensueño, donde la danza despierta lo sagrado, Leyendas en Danza nos adentrará en el monte, donde la magia nos contará sus secretos”, plantea la directora, que apuesta a la confluencia entre lo tradicional y la innovación de las nuevas tendencias.
En Tafí Viejo
En la Casa de la Cultura Catalina Albarracín de Suárez de Tafí Viejo (avenida Alem 775), hoy a las 19 tendrá lugar la muestra anual de la Academia de Danzas Passion For Dance con su espectáculo “Unidas por la danza”.
“Celebramos el compañerismo, el esfuerzo y la magia de aprender juntas. Creemos que bailar transforma, une y nos permite brillar desde adentro”, se anuncia.