“Cuerda” te desafía a soltar lo que te tiene atado

“Inicialmente no nos propusimos crear una obra sobre este tema ni usar una cuerda. Fue durante una escena que apareció la imagen de la soga y decidimos incorporarla. A partir de ahí comenzamos a investigar y esa exploración fue dibujando el mensaje, la historia y los personajes. En nuestras búsquedas descubrimos mucho sobre la vulnerabilidad, la tensión entre sostener y soltar, la necesidad de apoyarnos como grupo y la potencia que surge cuando el cuerpo se enfrenta a un límite material. La cuerda nos obligó a repensar la relación entre peso, resistencia, movimiento y entrega, y eso abrió un universo escénico propio”, sostiene.