La historia detrás de las 27 noches

Lo que la novela y la película ponen en tela de juicio, en definitiva, es el tema de la salud mental, algo que está muy debate -debate necesario, por cierto- por estos días. Los dos últimos capítulos del libro se desprenden de la no ficción y la narrativa, y se enfocan más en lo ensayístico sobre cuestiones como la insania, la adultez mayor, las leyes de salud mental, el análisis psicoanalítico del caso. Natalia Zito confiesa que “la locura es un tema que me ha fascinado desde que estudiaba en la facultad, lo he investigado desde diferentes perspectivas, pero recién ahora, pensando Veintisiete noches desde tantos ángulos, encuentro un punto en común entre locura y vejez que antes no había visto. En La vejez, un ensayo valiosísimo, Simone de Beauvoir dice que la vejez no es un hecho meramente biológico sino cultural. Es decir, no se puede pensar la vejez sin tener en cuenta el contexto. Con la locura ocurre lo mismo”.