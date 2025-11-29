Catamarca Rugby Club: una historia de crecimiento, identidad y sueños que se proyectan desde el Seven de Aguilares

Catamarca Rugby, sin embargo, carga con una historia particular: no siempre tuvo ese nombre ni ese lugar. “Antes se llamaba Universidad Nacional de Catamarca porque entrenábamos en el predio de la UNCA. Todo eso fue hasta que conseguimos nuestro propio predio y fundamos Catamarca Rugby Club”, recuerda Yapur. En ese camino apareció una figura clave. “Sergio Palacios de Huirapuca, fue uno de los propulsores. Él nos ayudó mucho a que el club creciera como debía”, dice.