El Seven de Aguilares inaugura una nueva edición: 14 equipos, rugby y una fiesta que espera más de 1.500 personas

Gustavo Drube, presidente de Aguará Guazú, reconoce que la organización llegó con el tiempo justo. “Estamos en una situación de mucho trabajo. Un 29 de noviembre es muy tarde para poder gestionar un seven, porque la Unión de Rugby de Tucumán terminó su calendario hace apenas unas semanas y la gente está cansada”, explica. Aun así, el entusiasmo pudo más: llegarán equipos de Córdoba, Catamarca, además de los habituales protagonistas del ámbito local. “Esta vez no fallaron las selecciones porque tienen el Seven de la República. Pero vienen Universitario, Huirapuca y varios equipos que quieren pasar un gran momento con nosotros”, dice.