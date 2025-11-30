Qué es el método de compras "54321": la estrategia para no pagar de más en el supermercado

Empujar el carrito por el supermercado y sentir la frustración por los precios elevados es una realidad con la que lidiamos con frecuencia. Ante el desafío de ajustar el presupuesto sin sacrificar la calidad y la nutrición, se vuelve indispensable encontrar estrategias de compra inteligentes.
Una de las soluciones más populares que irrumpieron en plataformas de redes sociales es el método "54321". Esta simple estrategia, creada por el chef neoyorquino Will Coleman, ofrece un equilibrio entre la asequibilidad y la nutrición, siendo muy fácil de implementar, incluso para quienes no son expertos en la cocina.
¿Qué es la estrategia 54321 y cómo funciona?
El concepto básico del truco "54321" consiste en seleccionar alimentos para una semana de una sola persona, enfocándose en categorías específicas. Si bien la cantidad está diseñada para una persona, puede adaptarse para cubrir las necesidades de toda la familia.
La fórmula se desglosa de la siguiente manera:
- 5 verduras
- 4 frutas
- 3 proteínas
- 2 salsas o untables
- 1 carbohidrato
- 1 golosina o capricho
Además de estos ítems, se pueden incluir varios alimentos "gratuitos" que son básicos y de uso constante en el hogar, como la leche, la mantequilla, la harina y los condimentos.
La clave está en la planificación y la variedad
Este método requiere una planificación previa que, al ser implementada con dedicación, permite ahorrar dinero y garantiza comidas nutricionalmente equilibradas. Laura Iu, dietista registrada y propietaria de Laura Iu Nutrition, destacó en el medio The Good Housekeeping la importancia de la variedad: "Cuando hago la compra, siempre pienso en la variedad, la comodidad y en lo que realmente me gusta comer". Esta combinación logra que "las opciones saludables parezcan realistas y factibles".
Una vez planificadas las comidas, es crucial programar su consumo para asegurar que todos los alimentos se mantengan frescos. Iu aconseja usar "las verduras de hoja verde a principios de semana" y optar por "el brócoli congelado" para comidas rápidas más adelante. En cuanto a las frutas, recomienda elegir aquellas que se comen pronto, como las bayas, y otras que se conservan mejor, como las bananas, que sirven para comer solos o como base de batidos.
Consejos de expertos para elegir mejor
Para aprovechar al máximo la estrategia, los expertos ofrecen varias recomendaciones. Marisa Moore, experta en nutrición, sugirió: “Usá lo que ya tenés en casa”. Por ejemplo, si ya se tiene un condimento para mariscos, se puede elegir salmón como proteína. Esto no solo mejora el sabor, sino que evita el desperdicio.
En cuanto a la variedad, Dawn Jackson Blatner, nutricionista, aconseja conseguir "una gama de colores" con las frutas y verduras, e incluir opciones congeladas, ya que son tan nutritivas como las frescas y no se echan a perder antes de ser usadas. En cuanto a las proteínas, Blatner recomienda variar: "Elige una proteína de la tierra (ave o ternera); una del mar (pescado); y una de la huerta (tofu, tempeh, edamame, porotos o lentejas)". También se deben elegir carbohidratos integrales, como la avena o la quinoa, que tienen más fibra y nutrientes.
El momento del capricho y el equilibrio
El uso de salsas es fundamental, ya que pueden transformar una comida simple como el pollo con arroz y brócoli en algo totalmente diferente, ya sea con salsa picante, teriyaki o pesto.
Finalmente, la fórmula permite un capricho. En este punto, Moore recomienda: "Elegí algo que te guste y no le des demasiadas vueltas". Dado que gran parte de lo que se consume es saludable, no hay que sentirse culpable: es importante darse el gusto de un helado de chocolate o unas papas fritas. Quienes probaron el método "54321" aseguran que, además de reducir el gasto, disfrutaron muchísimo de los platos saludables preparados.