Qué es el método de compras "54321": la estrategia para no pagar de más en el supermercado

En cuanto a la variedad, Dawn Jackson Blatner, nutricionista, aconseja conseguir "una gama de colores" con las frutas y verduras, e incluir opciones congeladas, ya que son tan nutritivas como las frescas y no se echan a perder antes de ser usadas. En cuanto a las proteínas, Blatner recomienda variar: "Elige una proteína de la tierra (ave o ternera); una del mar (pescado); y una de la huerta (tofu, tempeh, edamame, porotos o lentejas)". También se deben elegir carbohidratos integrales, como la avena o la quinoa, que tienen más fibra y nutrientes.