Secciones
EspectáculosFamosos

Lissa Vera se bajó de los festejos por los 25 años de Bandana: ¿qué pasará con la banda?

Lo confirmó su compañera, Virginia Da Cuhna, quien además manifestó que espera que la cantante cambie de opinión.

Lissa Vera se bajó de Bandana Lissa Vera se bajó de Bandana
Hace 9 Hs

El esperado retorno de Bandana, con festejos anunciados por sus 25 años, quedó empañado por una crisis interna. Días después del show en un boliche de la Costanera porteña, se confirmó que Lissa Vera abandonó la banda. Su decisión no hace más que confirmar que el vínculo entre la artista y Lourdes Fernández está roto luego de que ella denunciara al novio de la peliroja por violencia de género.

Aunque tres de las integrantes —Lourdes, Virginia Da Cunha y Valeria Gastaldi— afirmaron su compromiso con la vuelta a los escenarios, admitieron que la “hermandad” ya no atraviesa un buen momento. “Somos tres con ganas”, había declarado Valeria días antes de la renuncia de su compañera y amiga. En los últimos días, la que contó cómo está la situación con Lissa fue Virginia, quién reveló cómo fueron los días previos a su reencuentro arriba del escenario.

Valeria Gastaldi le respondió a Lissa Vera por el conflicto de Bandana: "La gente piensa que no la bancamos, y es al revés"

Valeria Gastaldi le respondió a Lissa Vera por el conflicto de Bandana: La gente piensa que no la bancamos, y es al revés

“El domingo fue el primer reencuentro después de un montón de años. Lo re disfruté, aunque obviamente toda la previa fue completamente inesperada y angustiante”, expresó la cantante en referencia al show que dieron el fin de semana pasado en la fiesta L.A.T.M. +35, organizada por el DJ Tommy Muñoz.

Lissa Vera se bajó de Bandana: lo confirmó su compañera, Virginia da Cunha

"Por ahora se bajó, pero todo puede cambiar. Yo siempre estoy esperando que vuelva y que esto sea por un tema personal o por algo que ya lo va a resolver y ya va a entender que es algo que se merece disfrutar y que va a volver a fluir. A veces es cuestión de decir ‘bueno, ya está, voy a cambiar la perspectiva de esto y vamos a ir para adelante’, pero todavía no ha sucedido”, se lamentó la cantante y DJ.

Da Cunha aseguró que, a pesar de todo, ella está dispuesta a continuar con el proyecto de festejar los 25 años de Bandana en el 2026: “Yo quiero disfrutar, vengo a sumar, he estado construyendo, poniendo todos mis recursos a disposición de este reencuentro. Tengo ganas de que estemos todas y si no, Bandana nos trasciende. Y si somos tres porque alguien no quiere estar, está en todo su derecho, como también en su momento no quiso Ivonne”. 

En ese sentido, dijo que espera que la vocalista de La Delio Valdez se sume en alguno de los proyectos: “Mi sueño es que ella participe. Lo hemos hablado y me dijo que en algún momento se va a dar, pero va a ser sorpresa, no es algo para anunciar”.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
¿Hubo tensión?: así fue el regreso de Bandana para celebrar sus 25 años de carrera

¿Hubo tensión?: así fue el regreso de Bandana para celebrar sus 25 años de carrera

Interna en Bandana: Valeria Gastaldi lanzó Inoportuno, su nueva canción solista y se prepara para su show

Interna en Bandana: Valeria Gastaldi lanzó "Inoportuno", su nueva canción solista y se prepara para su show

Lo más popular
Catalán, sobre la Legislatura: “Hay legisladores con entre 70 y 100 asesores”
1

Catalán, sobre la Legislatura: “Hay legisladores con entre 70 y 100 asesores”

Denunciaron a unos 10 empleados de una estación de servicio de Famaillá
2

Denunciaron a unos 10 empleados de una estación de servicio de Famaillá

Máxima tensión entre EEUU y Venezuela: Donald Trump habló con Nicolás Maduro y le hizo una fuerte advertencia
3

Máxima tensión entre EEUU y Venezuela: Donald Trump habló con Nicolás Maduro y le hizo una fuerte advertencia

Un tucumano desafió a un tifón y corrió hasta que sus pies cambiaron de tamaño en Taiwán
4

Un tucumano desafió a un tifón y corrió hasta que sus pies cambiaron de tamaño en Taiwán

Tucumán bajo alerta meteorológica naranja: a qué hora empezarían las tormentas
5

Tucumán bajo alerta meteorológica naranja: a qué hora empezarían las tormentas

El Gobierno nacional prepara un nuevo achique del Estado: buscan reducir el 10% del personal
6

El Gobierno nacional prepara un nuevo achique del Estado: buscan reducir el 10% del personal

Más Noticias
Santoral del 29 de noviembre: ¿qué santos se celebran hoy en la Iglesia Católica?

Santoral del 29 de noviembre: ¿qué santos se celebran hoy en la Iglesia Católica?

Internaron a Rocío Marengo en medio de su embarazo

Internaron a Rocío Marengo en medio de su embarazo

Calor extremo: tres provincias del NOA están bajo alerta naranja y amarilla por altas temperaturas

Calor extremo: tres provincias del NOA están bajo alerta naranja y amarilla por altas temperaturas

Tucumán bajo alerta meteorológica naranja: a qué hora empezarían las tormentas

Tucumán bajo alerta meteorológica naranja: a qué hora empezarían las tormentas

Fenómenos meteorológicos intensos: alerta naranja en seis provincias y amarilla en 16

Fenómenos meteorológicos intensos: alerta naranja en seis provincias y amarilla en 16

Multas por tomar mate y manejar: qué provincias las aplican y cuánto deberías pagar

Multas por tomar mate y manejar: qué provincias las aplican y cuánto deberías pagar

Hay alerta amarilla por tormentas y sigue el calor intenso: estas son las provincias afectadas

Hay alerta amarilla por tormentas y sigue el calor intenso: estas son las provincias afectadas

Quiénes recibirán el bono de $300.000 que pagará Anses antes de fin de mes

Quiénes recibirán el bono de $300.000 que pagará Anses antes de fin de mes

Comentarios