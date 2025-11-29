Lissa Vera se bajó de los festejos por los 25 años de Bandana: ¿qué pasará con la banda?

El esperado retorno de Bandana, con festejos anunciados por sus 25 años, quedó empañado por una crisis interna. Días después del show en un boliche de la Costanera porteña, se confirmó que Lissa Vera abandonó la banda. Su decisión no hace más que confirmar que el vínculo entre la artista y Lourdes Fernández está roto luego de que ella denunciara al novio de la peliroja por violencia de género.
Aunque tres de las integrantes —Lourdes, Virginia Da Cunha y Valeria Gastaldi— afirmaron su compromiso con la vuelta a los escenarios, admitieron que la “hermandad” ya no atraviesa un buen momento. “Somos tres con ganas”, había declarado Valeria días antes de la renuncia de su compañera y amiga. En los últimos días, la que contó cómo está la situación con Lissa fue Virginia, quién reveló cómo fueron los días previos a su reencuentro arriba del escenario.
“El domingo fue el primer reencuentro después de un montón de años. Lo re disfruté, aunque obviamente toda la previa fue completamente inesperada y angustiante”, expresó la cantante en referencia al show que dieron el fin de semana pasado en la fiesta L.A.T.M. +35, organizada por el DJ Tommy Muñoz.
Lissa Vera se bajó de Bandana: lo confirmó su compañera, Virginia da Cunha
"Por ahora se bajó, pero todo puede cambiar. Yo siempre estoy esperando que vuelva y que esto sea por un tema personal o por algo que ya lo va a resolver y ya va a entender que es algo que se merece disfrutar y que va a volver a fluir. A veces es cuestión de decir ‘bueno, ya está, voy a cambiar la perspectiva de esto y vamos a ir para adelante’, pero todavía no ha sucedido”, se lamentó la cantante y DJ.
Da Cunha aseguró que, a pesar de todo, ella está dispuesta a continuar con el proyecto de festejar los 25 años de Bandana en el 2026: “Yo quiero disfrutar, vengo a sumar, he estado construyendo, poniendo todos mis recursos a disposición de este reencuentro. Tengo ganas de que estemos todas y si no, Bandana nos trasciende. Y si somos tres porque alguien no quiere estar, está en todo su derecho, como también en su momento no quiso Ivonne”.
En ese sentido, dijo que espera que la vocalista de La Delio Valdez se sume en alguno de los proyectos: “Mi sueño es que ella participe. Lo hemos hablado y me dijo que en algún momento se va a dar, pero va a ser sorpresa, no es algo para anunciar”.