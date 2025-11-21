Valeria Gastaldi le respondió a Lissa Vera por el conflicto de Bandana: "La gente piensa que no la bancamos, y es al revés"

Invitada por Ángel de Brito a #ÁngelResponde, por Bondi, Valeria Gastaldi replicó con un tono directo y sin rodeos. Mientras escuchaba las declaraciones de Vera, no ocultó su sorpresa y expresó su desconcierto con gestos visibles: “Pongo caras porque es todo un despelote. O sea, nos encontramos en el ensayo, está todo bien y de repente, explosiones por todos lados”. Según relató, el último encuentro antes del estallido había transcurrido con total normalidad, incluso con muestras de cariño, hasta que las actividades se suspendieron abruptamente por decisión de Vera.