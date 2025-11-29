Calor extremo: tres provincias del NOA están bajo alerta naranja y amarilla por altas temperaturas

El Sistema de Alerta Temprana anunció este sábado por la mañana que tres provincias del Noroeste argentino están en alerta por temperatura extrema. El sistema anuncia cuando el termómetro indica temperaturas superiores e inferiores al promedio histórico de cada región. En el caso del NOA, se espera un calor abrupto durante esta jornada.
Regiones en tres provincias figuran marcadas en el mapa de temperaturas extremas del SAT: todo el territorio tucumano se encuentra bajo alerta amarilla, mientras que el sudeste de Jujuy y el oeste y parte del norte de Santiago del Estero están bajo alerta naranja. Se recomienda a la población de estas zonas mantenerse al resguardo para evitar golpes de calor, que pueden ser mortales.
Además de las elevadas temperaturas, las tres provincias están en alerta meteorológica por tormentas. Mientras el sudeste de Jujuy y la mitad sur y parte del oeste de Santiago del Estero están en alerta amarilla, la mayor parte de Tucumán se encuentra bajo alerta naranja. Se espera que las tormentas lleguen por la noche y se extiendan hasta el domingo por la madrugada.
Qué indican las alertas por temperaturas extremas
Hay cuatro niveles en el SAT. El que indica normalidad es el verde porque la temperatura no tiene efectos sobre la salud. El amarillo es el segundo nivel y se da cuando las temperaturas tienen efectos de leve a moderado sobre la salud. Pueden ser peligrosas, sobre todo para personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas, niños y niñas.
En el tercer nivel –alerta naranja– se esperan efectos de altos a moderados. Las temperaturas pueden ser muy peligrosas, especialmente para los grupos de riesgo. El último nivel,e l rojo, indica temperaturas que pueden afectar a todas las personas, incluyendo a las más saludables.
Los umbrales para determinar la ocurrencia de un evento de calor con temperatura extrema se establecen en base al Percentil 90 (P90), tanto para las temperaturas máximas como mínimas. Estos valores también pueden entenderse como la temperatura a partir de la cual uno se encuentra dentro del 10% de temperaturas más altas registradas (periodo 1961-2010) en ese lugar. Superados esos umbrales, se considera que las temperaturas son extremas y deben tomarse precauciones. El sistema también utiliza otros percentiles, como el P95 y el P99 que denotan eventos más extremos aún, y son, entre otras cosas, los que definen el pase o no de un nivel de alerta a un nivel más alto.
Recomendaciones para evento de temperatura extrema cálido
1. Aumentá el consumo de agua (frecuencia e ingesta) sin esperar a tener sed para mantener una hidratación adecuada.
2. No te expongas al sol en exceso, ni en horas centrales del día (entre las 10 y las 16 horas).
3. Prestá atención a niños, bebés, embarazadas y personas mayores o con enfermedades crónicas.
4. Evitá las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas y comidas muy abundantes.
5. Ingerí frutas y verduras.
6. Reducí la actividad física.
7. Usá ropa ligera, holgada y de colores claros; sombrero, anteojos oscuros.
8. Permanecé en espacios ventilados o acondicionados.