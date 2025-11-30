Galletas marineras de orégano y queso: una merienda salada sin harina de trigo

Las recetas para las meriendas son diversas y abundantes. Pero al momento de elegir, las opciones saladas se reducen considerablemente en comparación con las dulces. Para quienes prefieren una merienda con un café y un acompañamiento salado, esta es una excelente alternativa: fácil de preparar, sin harina de trigo, con pocos componentes e ingredientes fáciles de conseguir.
Las galletitas marineras son un clásico histórico y, aunque no lo sabías, se pueden preparar en casa en muy sencillos pasos. Esta alternativa está hecha sin harina de trigo, a base de garbanzos y con ingredientes que le dan un sabor particular. Aunque llevan queso y orégano, también pueden agregarse por separado para hacer dos tipos diferentes de marineras.
Cómo hacer galletas marineras de garbanzo y queso
Para esta preparación necesitarás preparar harina de garbanzos, que reemplazará a la de trigo. Para eso deberás hervir los garbanzos y dejarlos secar. Luego, podrás pasarlos por una procesadora, una minipimer o una licuadora, según qué tan fino te gustaría que quede el punto. De este ingrediente, usarás nueve cucharadas en la receta de las marineras.
Usarás la misma cantidad de cucharadas de agua tibia y cuatro cucharadas de aceite. Para saboraizarlas, lo recomendable es utilizar un trozo de queso parmesano y rallarlo y una cucharada de orégano. Además, para realzar el sabor, podés agregar media cucharadita de sal.
Paso a paso
1. Una vez que hayas hervido el garbanzo, dejalos secar por 12 horas en una heladera y procesalos.
2. Pasá la harina a un recipiente y mezclá con el agua de manera que no se formen grumos.
3. Agregá también el queso, el orégano y la cucharadita de sal y formá una masa mezclando con las manos.
4. Pasá la preparación a una superficie lisa y estirala para formar una masa de medio centímetro de altura.
5. Usá un molde redondo para cortarlas y llevalas al horno a 200 °C en una bandeja aceitada por 10 minutos y ya estarán listas.