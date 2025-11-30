Galletas marineras de orégano y queso: una merienda salada sin harina de trigo

Las recetas para las meriendas son diversas y abundantes. Pero al momento de elegir, las opciones saladas se reducen considerablemente en comparación con las dulces. Para quienes prefieren una merienda con un café y un acompañamiento salado, esta es una excelente alternativa: fácil de preparar, sin harina de trigo, con pocos componentes e ingredientes fáciles de conseguir.