Una calle argentina fue elegida como la "más cool" del mundo: ¿dónde queda?

Para vivir una experiencia única en un viaje, lo mejor es salirse de los buses y los taxis y adentrarse por las veredas y las calles. Pero no las avenidas más transitadas donde están las megatiendas y los bares más concurridos. Hay que indagar más, para llegar a los rincones al corazón de la ciudad donde las callejuelas y las avenidas guardan vibrante el arte, las tiendas independientes, los colores brillantes y los pubs llenos de vida.