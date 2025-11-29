Una calle argentina fue elegida como la "más cool" del mundo: ¿dónde queda?

Los caminos no siempre son pasajeros, sino más bien el destino. Eso lo destacó la revista “Time Out”, al nombrar cuáles eran las calles más “cool” del mundo. El artículo advierte algo que pocas veces nos detenemos a pensar: allí donde nuestra vida transcurre más rápido es donde deberíamos prestar más atención porque quizás los viajes más lindos están en los lugares donde nadie se queda.
Para vivir una experiencia única en un viaje, lo mejor es salirse de los buses y los taxis y adentrarse por las veredas y las calles. Pero no las avenidas más transitadas donde están las megatiendas y los bares más concurridos. Hay que indagar más, para llegar a los rincones al corazón de la ciudad donde las callejuelas y las avenidas guardan vibrante el arte, las tiendas independientes, los colores brillantes y los pubs llenos de vida.
Y entre ese listado extenso elaborado por editores y expertos locales que seleccionaron cuál era la calle que mejor personificaba a su ciudad, la Calle Defensa en Buenos Aires logró destacarse a nivel mundial.
El corredor vibrante de San Telmo
La calle Defensa ocupa un lugar central entre las calles más cool del mundo, según el prestigioso ranking elaborado por el medio especializado en viajes Time Out Travel. Este emblemático corredor del barrio de San Telmo fue elegido específicamente en el puesto número 24 de un total de 31 calles que componen la lista.
El reconocimiento global se debe, según la publicación, a la capacidad de Defensa para reinventarse continuamente, atraer todo tipo de públicos y sostener una vida cultural intensa en pleno corazón de la capital argentina. La diversidad, el dinamismo cultural y la mezcla de tradición con propuestas novedosas componen el perfil que le valió este reconocimiento internacional.
Historia viva y patrimonio arquitectónico
Defensa se extiende en un trayecto con historia, que va desde la Plaza de Mayo hasta el Parque Lezama. Sus empedrados y sus fachadas, con un marcado estilo neocolonial, reflejan el paso del tiempo mientras mantienen una autenticidad única como símbolo de la identidad porteña. Por sus cuadras desfilan residentes, turistas, familias y jóvenes de distintas generaciones.
En la elección de Time Out influyeron factores cruciales como la oferta cultural, gastronómica, la vida comunitaria y el ambiente diverso de la calle. En este camino convergen distintos puntos de interés, como la icónica estatua de Mafalda, el histórico Pasaje Defensa, la Galería Solar de French y el reconocido Mercado de San Telmo.
El festival del domingo y los tesoros escondidos
El barrio logra sumar propuestas nuevas sin perder su impronta bohemia. De hecho, los domingos, la famosa feria de anticuarios y artesanos transforma la calle Defensa en un vibrante festival al aire libre. Este evento reúne a locales y visitantes en busca de objetos únicos, música y escenas callejeras que lo hacen inconfundible.
Durante la semana, los alrededores del mercado y las galerías mantienen la vida barrial, atrayendo a interesados en arquitectura, arte y cultura rioplatense. El entorno incluye reliquias del siglo XIX, como el Pasaje Defensa, una casona que perteneció a la familia Ezeiza. Incluso, en el subsuelo del barrio se encuentra El Zanjón de Granados, cuyos túneles ofrecen un atractivo arqueológico poco frecuente en la ciudad, sumando valor histórico al recorrido.
De la parrilla clásica a las fotos virales
La oferta gastronómica complementa de manera perfecta la propuesta cultural e histórica de la calle. Varios bares y restaurantes de la zona, que van desde cocina francesa hasta Bares Notables de Buenos Aires, son exponentes de una identidad fuertemente asociada al ambiente clásico porteño.
El Mercado de San Telmo constituye un espacio multifacético donde coexisten puestos de comida tradicional (como choripán y empanadas) con opciones de gastronomía internacional, antigüedades y pequeñas galerías comerciales. Finalmente, la Galería Solar de French resalta por su techo de paraguas coloridos, que se ha convertido en uno de los sitios más instagrameados de Buenos Aires para las nuevas generaciones.