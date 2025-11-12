Cuál es la ciudad de Argentina nombrada como "la más atractiva del mundo"

Buenos Aires se llevó el título de la ciudad más atractiva del mundo, según Wanderlust Reader Travel Awards 2025, un reconocimiento que sitúa a la capital argentina en la cima del panorama turístico global. El galardón se oficializó durante una ceremonia celebrada en la National Gallery de Londres. Obtener este prestigioso puesto marca un hecho histórico para la ciudad argentina, consolidándola como uno de los destinos más vibrantes y cosmopolitas del planeta.