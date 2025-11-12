Secciones
SociedadActualidad

Cuál es la ciudad de Argentina nombrada como "la más atractiva del mundo"

El galardón se oficializó durante una ceremonia celebrada en la National Gallery de Londres, consolidándola como uno de los destinos más vibrantes y cosmopolitas del planeta.

Cuál es la ciudad de Argentina nombrada como la más atractiva del mundo
Hace 1 Hs

Buenos Aires se llevó el título de la ciudad más atractiva del mundo, según Wanderlust Reader Travel Awards 2025, un reconocimiento que sitúa a la capital argentina en la cima del panorama turístico global. El galardón se oficializó durante una ceremonia celebrada en la National Gallery de Londres. Obtener este prestigioso puesto marca un hecho histórico para la ciudad argentina, consolidándola como uno de los destinos más vibrantes y cosmopolitas del planeta.

Dua Lipa, totalmente “argentinizada” en Buenos Aires

Dua Lipa, totalmente “argentinizada” en Buenos Aires

La selección se generó mediante el voto popular de más de 200.000 lectores de la revista británica Wanderlust Magazine. En total, se registraron cerca de cinco millones de sufragios, lo cual proporciona un sólido apoyo popular al resultado obtenido. En esta 24° edición de los premios, la metrópolis argentina escaló seis posiciones respecto al listado anterior, mostrando una valoración creciente por su cultura, su gastronomía y su energía urbana.

¿Cuáles son los atractivos de Buenos Aires que lo nombraron la ciudad más atractiva del mundo?

Los votantes realzaron de modo particular la energía creativa que existe en los barrios porteños. También se destacó el resurgimiento de las salas dedicadas al tango, un baile icónico de la región. Además, se valoró la escena gastronómica efervescente, impulsada por chefs jóvenes y sus propuestas modernas y de autor.

La capital argentina es conocida por su vibrante escenario creativo, la música y la sólida cultura de cafés. Los organizadores de la premiación señalaron que este triunfo es un hito relevante para la ciudad. Este prestigio reafirma a Buenos Aires como la capital cultural de América del Sur y uno de los destinos más encantadores del mundo.

La gran oferta turistica de Buenos Aires

Buenos Aires se distingue por la amplitud de su oferta turística, siendo un destino activo durante todo el año. La urbe posee más de 7.000 restaurantes, 287 teatros, 380 librerías y 150 museos para recorrer. Los visitantes también señalaron la hospitalidad y calidez de los habitantes porteños. Estos factores ofrecen una experiencia auténtica a turistas nacionales e internacionales.

El reconocimiento se interpreta como un respaldo al esfuerzo de las instituciones locales por impulsar campañas de promoción y mejorar la infraestructura turística. La creatividad porteña juega un papel clave, visible en sus espacios públicos, ferias y propuestas culturales. En el listado global, la metrópolis argentina superó a importantes centros urbanos, pues Tokio ocupó el segundo lugar y Sídney el tercero. El resultado confirma la diversidad del turismo global y la competitividad de Buenos Aires frente a destinos de primer orden.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Luego de 31 años, confirman un fallo por mala praxis por la ceguera de una recién nacida
1

Luego de 31 años, confirman un fallo por mala praxis por la ceguera de una recién nacida

Acusan a jefes policiales de usar presos y efectivos como albañiles en una casa de El Cadillal
2

Acusan a jefes policiales de usar presos y efectivos como albañiles en una casa de El Cadillal

El Tribunal de Cuentas abre un juicio por entrega irregular de mercadería de Desarrollo Social a la Caja Popular
3

El Tribunal de Cuentas abre un juicio por entrega irregular de mercadería de Desarrollo Social a la Caja Popular

Jaldo “surfea” en las olas del “Boyero”
4

Jaldo “surfea” en las olas del “Boyero”

Presos al servicio del poder: el operativo en El Cadillal generó sorpresa entre los vecinos
5

Presos al servicio del poder: el operativo en El Cadillal generó sorpresa entre los vecinos

De un hobby de Navidad al éxito: la historia del gin taficeño que nació en el quincho de una casa
6

De un hobby de Navidad al éxito: la historia del gin taficeño que nació en el quincho de una casa

Más Noticias
Tristeza total: falleció una querida actriz de El Chavo del Ocho

Tristeza total: falleció una querida actriz de El Chavo del Ocho

Quién es Vera Wang, la diseñadora de moda de 76 años que parece de 30

Quién es Vera Wang, la diseñadora de moda de 76 años que parece de 30

Venta de viviendas ProCreAr: las cinco claves para entender las subastas que hará el Estado

Venta de viviendas ProCreAr: las cinco claves para entender las subastas que hará el Estado

Abrió Vestcasa en Argentina: el mega outlet brasileño que ofrece productos para el hogar a precios imbatibles

Abrió Vestcasa en Argentina: el mega outlet brasileño que ofrece productos para el hogar a precios imbatibles

Luego de 31 años, confirman un fallo por mala praxis por la ceguera de una recién nacida

Luego de 31 años, confirman un fallo por mala praxis por la ceguera de una recién nacida

Tristeza en La Voz: falleció a los 32 años un recordado participante del reality

Tristeza en La Voz: falleció a los 32 años un recordado participante del reality

Alerta meteorológica amarilla: tormentas intensas avanzan desde el centro hacia el norte del país

Alerta meteorológica amarilla: tormentas intensas avanzan desde el centro hacia el norte del país

Los cinco pantalones que serán tendencia durante el verano de 2026

Los cinco pantalones que serán tendencia durante el verano de 2026

Comentarios