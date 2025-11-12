Cuál es la ciudad de Argentina nombrada como "la más atractiva del mundo"

Buenos Aires se llevó el título de la ciudad más atractiva del mundo, según Wanderlust Reader Travel Awards 2025, un reconocimiento que sitúa a la capital argentina en la cima del panorama turístico global. El galardón se oficializó durante una ceremonia celebrada en la National Gallery de Londres. Obtener este prestigioso puesto marca un hecho histórico para la ciudad argentina, consolidándola como uno de los destinos más vibrantes y cosmopolitas del planeta.
La selección se generó mediante el voto popular de más de 200.000 lectores de la revista británica Wanderlust Magazine. En total, se registraron cerca de cinco millones de sufragios, lo cual proporciona un sólido apoyo popular al resultado obtenido. En esta 24° edición de los premios, la metrópolis argentina escaló seis posiciones respecto al listado anterior, mostrando una valoración creciente por su cultura, su gastronomía y su energía urbana.
¿Cuáles son los atractivos de Buenos Aires que lo nombraron la ciudad más atractiva del mundo?
Los votantes realzaron de modo particular la energía creativa que existe en los barrios porteños. También se destacó el resurgimiento de las salas dedicadas al tango, un baile icónico de la región. Además, se valoró la escena gastronómica efervescente, impulsada por chefs jóvenes y sus propuestas modernas y de autor.
La capital argentina es conocida por su vibrante escenario creativo, la música y la sólida cultura de cafés. Los organizadores de la premiación señalaron que este triunfo es un hito relevante para la ciudad. Este prestigio reafirma a Buenos Aires como la capital cultural de América del Sur y uno de los destinos más encantadores del mundo.
La gran oferta turistica de Buenos Aires
Buenos Aires se distingue por la amplitud de su oferta turística, siendo un destino activo durante todo el año. La urbe posee más de 7.000 restaurantes, 287 teatros, 380 librerías y 150 museos para recorrer. Los visitantes también señalaron la hospitalidad y calidez de los habitantes porteños. Estos factores ofrecen una experiencia auténtica a turistas nacionales e internacionales.
El reconocimiento se interpreta como un respaldo al esfuerzo de las instituciones locales por impulsar campañas de promoción y mejorar la infraestructura turística. La creatividad porteña juega un papel clave, visible en sus espacios públicos, ferias y propuestas culturales. En el listado global, la metrópolis argentina superó a importantes centros urbanos, pues Tokio ocupó el segundo lugar y Sídney el tercero. El resultado confirma la diversidad del turismo global y la competitividad de Buenos Aires frente a destinos de primer orden.