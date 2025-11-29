Científicos del Conicet lanzaron una herramienta gratuita para prevenir el Alzheimer

En la que ya se conoce como la "era dorada de la longevidad", a medida que la expectativa de vida de la población sigue creciendo, el desafío de mantener una mente sana y activa se vuelve fundamental. Esta necesidad es urgente ya que el mundo se enfrenta a una realidad preocupante: más de 55 millones de personas viven actualmente con demencia, una cifra que podría dispararse a 139 millones para el año 2050.
Para enfrentar este panorama y promover el envejecimiento saludable, científicos nacionales desarrollaron una opción accesible: Labpsi. Esta es una plataforma online completamente gratuita, creada por investigadores del Conicet y la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP). Labpsi ofrece más de 100 ejercicios mentales diseñados para fortalecer capacidades como la concentración y la memoria, ayudando a prevenir el avance de trastornos como el Alzheimer.
El proyecto que nació en la universidad
La plataforma, que ya es utilizada por instituciones en toda Latinoamérica, tiene como gran ventaja su accesibilidad. No requiere registro previo, correo ni contraseña, y se adapta fácilmente tanto a celulares como a computadoras. Esto la convierte en una herramienta valiosa no solo para la población general, sino también para quienes ya presentan un deterioro cognitivo leve.
La doctora en Neuropsicología Leticia Vivas, investigadora del Conicet y una de las impulsoras de la plataforma, relató en Infobae cómo nació este proyecto: "La propuesta surgió como un laboratorio para que los estudiantes de Psicología pudieran ejercitar conceptos teóricos en actividades concretas, y con el tiempo fuimos adaptando y ampliando el proyecto para responder a las necesidades de la comunidad, especialmente de las personas mayores".
La clave está en no frustrarse
Los ejercicios de Labpsi se dividen en nueve categorías, que abarcan desde la memoria, la atención y el lenguaje, hasta la cognición social y la resolución de problemas. La plataforma indica en cada actividad cuáles son las habilidades mentales específicas que trabaja, como la atención selectiva o los procesos perceptivos.
Un factor esencial para el éxito del entrenamiento cerebral es graduar correctamente la dificultad, algo que Labpsi facilita con su sistema de colores tipo semáforo: verde para desafíos fáciles, amarillo para el nivel medio, y naranja o rojo para los más difíciles. La Dra. Vivas enfatizó la importancia de este diseño: "Cada ejercicio tiene niveles de dificultad identificados con colores. Es fundamental poder graduar el desafío para evitar frustraciones y potenciar el aprendizaje".
El envejecimiento saludable es integral
El sitio web no solo promueve la estimulación cognitiva directa, sino que también subraya la importancia de los hábitos de vida saludables. La Dra. Vivas recordó que: "Cuidar la salud cerebral implica mucho más que evitar enfermedades: Se trata de construir un envejecimiento saludable a través de hábitos cotidianos". Esto incluye cuidar la alimentación, realizar actividad física regular y fortalecer las redes sociales.
Labpsi es un "proyecto en progreso" que se nutre constantemente de los requerimientos y sugerencias de sus usuarios, en su mayoría personas mayores. Además, la plataforma refleja una fuerte identidad local: "El sitio tiene identidad nacional: hay ejercicios dedicados a factores de riesgo para demencia, historia de las mujeres, derechos de las personas mayores y hasta actividades basadas en películas argentinas", concluyó Vivas.