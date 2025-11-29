Científicos del Conicet lanzaron una herramienta gratuita para prevenir el Alzheimer

En la que ya se conoce como la "era dorada de la longevidad", a medida que la expectativa de vida de la población sigue creciendo, el desafío de mantener una mente sana y activa se vuelve fundamental. Esta necesidad es urgente ya que el mundo se enfrenta a una realidad preocupante: más de 55 millones de personas viven actualmente con demencia, una cifra que podría dispararse a 139 millones para el año 2050.