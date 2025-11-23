Nuevo streaming del Conicet desde el fondo del mar: cuándo será la transmisión y qué se podrá ver

El Conicet y la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA se preparan para una nueva misión científica en el Mar Argentino que promete revelar ecosistemas jamás vistos. A bordo del buque Falkor (too), un equipo de especialistas iniciará el 14 de diciembre una expedición submarina que finalizará el 10 de enero de 2026 en Puerto Madryn.