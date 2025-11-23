Nuevo streaming del Conicet desde el fondo del mar: cuándo será la transmisión y qué se podrá ver

El Conicet y la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA se preparan para una nueva misión científica en el Mar Argentino que promete revelar ecosistemas jamás vistos. A bordo del buque Falkor (too), un equipo de especialistas iniciará el 14 de diciembre una expedición submarina que finalizará el 10 de enero de 2026 en Puerto Madryn.
La novedad: todo podrá seguirse en vivo por streaming, con imágenes desde las profundidades de las cuencas Malvinas y Colorado-Rawson.
Qué investigará el CONICET en la nueva transmisión en vivo
La campaña, titulada “Vida en los extremos”, buscará detectar y estudiar ecosistemas profundos donde emergen filtraciones frías. Estos lugares podrían albergar formas de vida desconocidas, sostenidas por comunidades quimiosintéticas capaces de desarrollarse en condiciones extremas.
La expedición estará integrada por 25 científicos, encabezados por la bióloga María Emilia Bravo, quienes investigarán:
Filtraciones de gas metano que surgen desde el talud continental.
Sedimentos, rocas, agua y fauna bentónica recolectados mediante tecnología de última generación.
Sectores aún inexplorados de la Cuenca de Malvinas, la Cuenca del Salado y las cuencas Colorado-Rawson, donde se sospecha la existencia de nuevos sistemas de vida profunda.
Cómo será el streaming del CONICET desde el fondo del mar
Durante la travesía, el público podrá seguir en tiempo real las actividades científicas mediante un streaming abierto, que mostrará:
Recolección de muestras en el fondo marino
Procesos de análisis a bordo
Imágenes de alta definición tomadas por el ROV
El viaje incluirá al menos 15 inmersiones del ROV, el vehículo operado de forma remota del Schmidt Ocean Institute, que permitirá obtener registros inéditos del Atlántico Sur.
El trabajo científico estará apoyado por equipos de:
Química marina
Ecología
Taxonomía de invertebrados
Oceanografía física
Geología
Geofísica
Cuándo se podrá ver la transmisión del CONICET
El streaming comenzará una vez iniciada la expedición, a partir del 14 de diciembre, y se extenderá durante toda la campaña científica hasta el 10 de enero de 2026.
El enlace oficial será difundido por los canales del CONICET, el Schmidt Ocean Institute y la UBA.