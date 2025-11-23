Secciones
SociedadActualidad

Nuevo streaming del Conicet desde el fondo del mar: cuándo será la transmisión y qué se podrá ver

La novedad: todo podrá seguirse en vivo por streaming, con imágenes desde las profundidades de las cuencas Malvinas y Colorado-Rawson.

Nuevo streaming del Conicet desde el fondo del mar: cuándo será la transmisión y qué se podrá ver
Hace 8 Min

El Conicet y la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA se preparan para una nueva misión científica en el Mar Argentino que promete revelar ecosistemas jamás vistos. A bordo del buque Falkor (too), un equipo de especialistas iniciará el 14 de diciembre una expedición submarina que finalizará el 10 de enero de 2026 en Puerto Madryn.

La novedad: todo podrá seguirse en vivo por streaming, con imágenes desde las profundidades de las cuencas Malvinas y Colorado-Rawson.

Qué investigará el CONICET en la nueva transmisión en vivo

La campaña, titulada “Vida en los extremos”, buscará detectar y estudiar ecosistemas profundos donde emergen filtraciones frías. Estos lugares podrían albergar formas de vida desconocidas, sostenidas por comunidades quimiosintéticas capaces de desarrollarse en condiciones extremas.

La expedición estará integrada por 25 científicos, encabezados por la bióloga María Emilia Bravo, quienes investigarán:

Filtraciones de gas metano que surgen desde el talud continental.

Sedimentos, rocas, agua y fauna bentónica recolectados mediante tecnología de última generación.

Sectores aún inexplorados de la Cuenca de Malvinas, la Cuenca del Salado y las cuencas Colorado-Rawson, donde se sospecha la existencia de nuevos sistemas de vida profunda.

Cómo será el streaming del CONICET desde el fondo del mar

Durante la travesía, el público podrá seguir en tiempo real las actividades científicas mediante un streaming abierto, que mostrará:

Recolección de muestras en el fondo marino

Procesos de análisis a bordo

Imágenes de alta definición tomadas por el ROV

El viaje incluirá al menos 15 inmersiones del ROV, el vehículo operado de forma remota del Schmidt Ocean Institute, que permitirá obtener registros inéditos del Atlántico Sur.

El trabajo científico estará apoyado por equipos de:

Química marina

Ecología

Taxonomía de invertebrados

Oceanografía física

Geología

Geofísica

Cuándo se podrá ver la transmisión del CONICET

El streaming comenzará una vez iniciada la expedición, a partir del 14 de diciembre, y se extenderá durante toda la campaña científica hasta el 10 de enero de 2026.

El enlace oficial será difundido por los canales del CONICET, el Schmidt Ocean Institute y la UBA.

Temas Conicet
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Explorando el “lado B de la historia colonial

Explorando el “lado" B de la historia colonial

¿Qué santos se recuerdan este 23 de noviembre?

¿Qué santos se recuerdan este 23 de noviembre?

Lo más popular
Fórmula 1 en Las Vegas: qué pasó en la carrera, la posición de Colapinto y quién ganó el GP
1

Fórmula 1 en Las Vegas: qué pasó en la carrera, la posición de Colapinto y quién ganó el GP

Milei pone a un militar al frente del Ministerio de Defensa
2

Milei pone a un militar al frente del Ministerio de Defensa

Tiempos de cambio
3

Tiempos de cambio

Impecable de la noche a la mañana: el truco para limpiar el inodoro sin mover un dedo
4

Impecable de la noche a la mañana: el truco para limpiar el inodoro sin mover un dedo

Debate urbano: ¿cuál debe ser el destino de la estación Mitre?
5

Debate urbano: ¿cuál debe ser el destino de la estación Mitre?

Jaldo suma y Catalán avanza: el nuevo Congreso y las estrategias rumbo al 2027
6

Jaldo suma y Catalán avanza: el nuevo Congreso y las estrategias rumbo al 2027

Más Noticias
Pocos la estudian, pero su salida laboral es millonaria: la carrera poco conocida que sorprende en Argentina

Pocos la estudian, pero su salida laboral es millonaria: la carrera poco conocida que sorprende en Argentina

El tiempo en Tucumán: el domingo marcará el inicio de una seguidilla de temperaturas agobiantes

El tiempo en Tucumán: el domingo marcará el inicio de una seguidilla de temperaturas agobiantes

La China Suárez se quebró la nariz en pleno rodaje: ¿cómo quedó tras el golpe?

La China Suárez se quebró la nariz en pleno rodaje: ¿cómo quedó tras el golpe?

Las blusas que reemplazarán al oversize y serán tendencia en el verano 2026

Las blusas que reemplazarán al oversize y serán tendencia en el verano 2026

Alerta por calor extremo: ¿qué provincias superarán los 40° esta semana?

Alerta por calor extremo: ¿qué provincias superarán los 40° esta semana?

Impecable de la noche a la mañana: el truco para limpiar el inodoro sin mover un dedo

Impecable de la noche a la mañana: el truco para limpiar el inodoro sin mover un dedo

El singular apoyo de “Pico” Peralta a Tucumán Central

El singular apoyo de “Pico” Peralta a Tucumán Central

“Pico” Peralta, siempre sospechado, nunca condenado

“Pico” Peralta, siempre sospechado, nunca condenado

Comentarios