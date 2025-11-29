Duro arranque para Los Pumas 7s en Dubai: doble caída y una obligación para seguir con vida

Los Pumas 7s tuvieron un inicio cuesta arriba en el Seven de Dubai. El equipo de Santiago Gómez Cora debutó con una derrota ajustada frente a Fiji (26-19) y, horas más tarde, sufrió un golpe mucho más duro ante Francia, que lo superó por 59-7. Con este escenario, la Selección llega a la última fecha de la fase de grupos prácticamente sin margen y obligada a golear a Sudáfrica para mantener una mínima esperanza de avanzar a las semifinales por el Oro.
Argentina abrió la competencia con sensaciones positivas. En el duelo inicial ante Fiji, el equipo se adelantó 12-0 gracias a los tries de Santino Zangara y Marcos Moneta, una ráfaga que ilusionó con un estreno firme. Sin embargo, los oceánicos dieron vuelta el partido antes del descanso con anotaciones de Viwa Naduvalo y Jeremaia Matana, para irse arriba por 19-12.
En el complemento, Fiji estiró la ventaja con el try de George Bose. El descuento argentino llegó desde las manos del debutante Sebastián Dubuc, pero no alcanzó. En la última jugada, con un hombre de más, el equipo nacional tuvo la oportunidad de empatarlo. Sin embargo, la recuperación de balón de los isleños selló el 26-19 definitivo.
La segunda presentación dejó un panorama completamente diferente. Francia castigó de principio a fin y se impuso por 59-7, en un partido que rápidamente se tornó irremontable para Los Pumas 7s. Jordan Sepho abrió el marcador con un try de pelota recuperada y, a partir de allí, los errores de manejo del conjunto argentino facilitaron el dominio francés.
Celian Pouzelgues amplió la diferencia y el único try albiceleste llegó a través de Santiago Vera Feld, que encontró un hueco por el centro para apoyar. Pero antes del descanso, Francia volvió a golpear con conquistas de Sepho y Anthoine Zegdar para irse 26-7 al entretiempo.
La segunda mitad fue un monólogo galo: cinco tries (Sepho, Andy Timo por duplicado, Simon Desert y Ali Dabo) llevaron el marcador a un contundente 59-7 final.
Una misión casi imposible
Argentina cerrará el Grupo A frente a Sudáfrica desde las 13:34. El rival llega con una victoria sobre Francia por 15-12 y con chances concretas de avanzar.
Para aspirar a las semifinales por el Oro, Los Pumas 7s deberán ganar por una diferencia amplia y esperar que Fiji haga lo mismo ante Francia. Una combinación compleja, pero todavía matemática.
Si no logran acceder a la pelea por el título, el domingo los espera la definición por los puestos secundarios:
- Semifinales por el quinto lugar: 4:32
- Semifinales por el Oro: 7:06 y 7:28
- Final: 13:11
El primer día dejó muchas incógnitas para un equipo acostumbrado a pelear arriba. Ahora, en Dubai, el margen se achica y la obligación crece. Argentina deberá reaccionar rápido si quiere volver a meterse entre los protagonistas del Circuito Mundial.