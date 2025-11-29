Duro arranque para Los Pumas 7s en Dubai: doble caída y una obligación para seguir con vida

Los Pumas 7s tuvieron un inicio cuesta arriba en el Seven de Dubai. El equipo de Santiago Gómez Cora debutó con una derrota ajustada frente a Fiji (26-19) y, horas más tarde, sufrió un golpe mucho más duro ante Francia, que lo superó por 59-7. Con este escenario, la Selección llega a la última fecha de la fase de grupos prácticamente sin margen y obligada a golear a Sudáfrica para mantener una mínima esperanza de avanzar a las semifinales por el Oro.