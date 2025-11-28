De quedarse a las puertas del Mundial con Los Pumitas al sueño del Circuito del Seven: la revancha de Martiniano Arrieta

En Universitario lo conocen desde chico. Llegó casi de casualidad, de la mano de un compañero del colegio, y nunca más se fue. Un día se quedó a dormir en la casa de ese amigo, al otro fue al entrenamiento en el club y algo le hizo clic. El resto del camino se construyó entre tardes de césped, botines gastados y la certeza de pertenecer a un lugar. Con el tiempo, ese “Uni” de la infancia se convirtió en el corazón de su vida deportiva. No lo dice con grandes discursos; le basta una frase sencilla para resumirlo todo: “Me enganché y no dejé nunca más. El club es lo más lindo que hay para mí”, cuenta Martiniano Arrieta. Hoy, ese mismo chico que empezó a los seis años está a las puertas de uno de los desafíos más grandes de su carrera. Es jugador de Universitario, jugó la primera mitad del 2025 para Tarucas en el Súper Rugby Américas y ahora forma parte del plantel de Los Pumas Seven que disputará el Circuito Mundial.