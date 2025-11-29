Juraron los nuevos senadores: el oficialismo creció pero los roces internos marcaron la ceremonia

El clima se caldeó aún más al final. Patricia Bullrich intentó tomar la palabra para quejarse, pero Villarruel le cortó el micrófono, recordándole el acuerdo de silencio pactado entre los bloques. Más tarde, Bullrich reveló a la prensa su enojo: denunció que López ingresó al recinto con nueve invitados, rompiendo el límite de tres personas por senador. "Que la ley sea igual para todos; a una senadora casi no le dejan entrar a su hija por olvidar el documento, mientras otros desfilan con parientes", sentenció.