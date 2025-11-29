Juraron los nuevos senadores: el oficialismo creció pero los roces internos marcaron la ceremonia

La sesión preparatoria del Senado, donde juraron 23 de los 24 nuevos legisladores que asumirán el 10 de diciembre, estuvo lejos de ser un trámite burocrático. La jornada quedó marcada por la ausencia forzada de la libertaria Lorena Villaverde, impugnada por el kirchnerismo bajo acusaciones de vínculos con el narcotráfico, y por las visibles fricciones internas dentro del oficialismo.
Si bien La Libertad Avanza sumó músculo legislativo, el kirchnerismo retuvo el control como primera minoría. Sin embargo, el foco estuvo en la salida de Villaverde. La legisladora electa ingresó al recinto puntualmente a las 11 junto a su bloque, pero se retiró menos de diez minutos después hacia el Salón Eva Perón.
Para evitar el escándalo en público
Su partida fue una maniobra estratégica orquestada tras una charla con Patricia Bullrich -nueva figura clave del firmamento legislativo- y el cordobés Luis Juez. Ambos la convencieron de evitar la humillación pública. Ezequiel Atauche, jefe de la bancada oficialista, ya tenía decidido pedir que su diploma volviera a comisión. Al retirarse antes, Villaverde evitó la foto de una expulsión de facto.
Mientras tanto, en los palcos se vivía otro capítulo de la interna oficialista. Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, debió esperar incómodamente hasta ser ubicada. La vicepresidenta Victoria Villarruel se había negado a reservarle un lugar al alegar falta de solicitud en tiempo y forma.
Finalmente, la hermana del Presidente, flanqueada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro del Interior, Diego Santilli, acaparó las miradas con un llamativo conjunto floral en tonos verdes.
Nuevo secretario administrativo
En lo institucional, la sesión comenzó con consenso: se designó a Alejandro Fitzgerald como nuevo secretario Administrativo. Impulsado por Villarruel, el funcionario cuenta con más de 30 años de carrera y el aval unánime de los bloques.
El clima se caldeó aún más al final. Patricia Bullrich intentó tomar la palabra para quejarse, pero Villarruel le cortó el micrófono, recordándole el acuerdo de silencio pactado entre los bloques. Más tarde, Bullrich reveló a la prensa su enojo: denunció que López ingresó al recinto con nueve invitados, rompiendo el límite de tres personas por senador. "Que la ley sea igual para todos; a una senadora casi no le dejan entrar a su hija por olvidar el documento, mientras otros desfilan con parientes", sentenció.