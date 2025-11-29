Fenómenos meteorológicos intensos: alerta naranja en seis provincias y amarilla en 16

A las 6.16 de la madrugada de este sábado, el Sistema de Alerta Temprana actualizó el estado de su mapa meteorológico. Entre las referencias que se dieron, el NOA aparece con siete provincias con regiones en amarillo y dos en naranja. El centro del país tiene cuatro provincias con alerta amarilla y ninguna con naranja. En Cuyo son tres las provincias bajo alerta amarilla y dos tienen regiones en alerta naranja y, en la Patagonia, tres provincias aparecen con zonas en amarillo y dos en naranja.