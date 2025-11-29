Secciones
Fenómenos meteorológicos intensos: alerta naranja en seis provincias y amarilla en 16

Los pobladores de las regiones señaladas deberán seguir las indicaciones del SMN para evitar daños o exposición a grandes peligros.

Hace 14 Hs

Durante la madrugada de este sábado el Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas para gran parte del país. La región central, desde el norte hasta el sur, está bajo alerta por fenómenos de gran intensidad. Aunque en la mayoría de las zonas señaladas se esperan tormentas de alta magnitud, también hay algunas provincias que tienen alerta por viento zonda.

A las 6.16 de la madrugada de este sábado, el Sistema de Alerta Temprana actualizó el estado de su mapa meteorológico. Entre las referencias que se dieron, el NOA aparece con siete provincias con regiones en amarillo y dos en naranja. El centro del país tiene cuatro provincias con alerta amarilla y ninguna con naranja. En Cuyo son tres las provincias bajo alerta amarilla y dos tienen regiones en alerta naranja y, en la Patagonia, tres provincias aparecen con zonas en amarillo y dos en naranja.

Alerta meteorológica amarilla por tormentas y viento zonda

El este de Jujuy, centro de Salta y Catamarca, oeste de Tucumán, mitad sur de Santiago del Estero y sudeste de La Rioja están bajo alerta meteorológica amarilla por tormentas. Se esperan ráfagas de 80 kilómetros por hora y valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 milímetros para esta noche.

En el centro, toda la provincia de Córdoba, la mitad oeste de Entre Ríos, casi toda la provincia de Santa Fe –a excepción del noreste en el límite con Corrientes–, una pequeña región al noroeste de Buenos Aires y el oeste y sur de La Pampa están bajo la misma alerta de primer grado por tormentas. Mientras que en algunas regiones las tormentas empezarán a la mañana, en otras sucederá a la tarde. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 65 milímetros.

En Cuyo, el oeste de San Juan, el sur de San Luis y casi toda el área de Mendoza –a excepción de la zona de la cordillera– están bajo alerta meteorológica amarilla. En las primeras dos provincias las tormentas iniciarían por la mañana. Pero en Mendoza no solo se esperan precipitaciones hacia la mitad norte, sino que hacia la mitad sur por la tarde habrá viento zonda con ráfagas que pueden superar los 75 kilómetros por hora.

En la Patagonia, la mitad este de Río Negro y la región noroeste de Chubut tienen pronosticadas tormentas desde esta noche. Habrá frecuente actividad eléctrica, ráfagas de hasta 70 kilómetros por hora y ocasional granizo. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 25 milímetros.

Alerta meteorológica naranja por tormentas

La temporada tropical empezó y con ella sus copiosas precipitaciones. La mayor parte de la provincia de Tucumán y el sudeste de Catamarca pueden esperar granizo, actividad eléctrica, ráfagas de hasta 90 kilómetros por hora. Las precipitaciones acumuladas pueden variar entre los 30 y 70 milímetros esta noche. La esquina noreste de Mendoza y el norte y centro de San Luis atravesarán el tiempo que dure la alerta con fenómenos meteorológicos de las mismas características.

En el sur del país, el este de Neuquén y la mitad este de Río Negro tabién esperan condiciones similares, pero se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 45 milímetros.

