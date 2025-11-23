Secciones
SociedadActualidad

Consejos para preparar el hogar por tormentas y desastres climáticos
FOTO ILUSTRATIVA. FOTO ILUSTRATIVA.
Hace 3 Hs

Con el aumento de fenómenos meteorológicos extremos, como tormentas fuertes, ráfagas de viento y cortes prolongados de energía, especialistas recomiendan reforzar la preparación en los hogares para enfrentar emergencias de manera segura. 

En el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30), se volvió a poner el foco en los efectos concretos que ya se sienten en distintas regiones del país.

Según explican profesionales del sector, los eventos recientes obligaron a activar protocolos de contingencia para proteger viviendas y comercios. Señalan que el impacto del cambio climático no solo afecta la infraestructura, sino también la seguridad de las personas.

 “El cambio climático también afecta a la seguridad de las personas y por eso, nuestra prioridad es la seguridad. Y eso prevalece sobre todo lo demás”, expresó Carlos Beltrán Rubinos, director de Operaciones en Verisure Argentina.

Qué debe incluir un kit básico de emergencia

Las áreas de Defensa Civil recomiendan contar con un kit de emergencia accesible, visible y guardado en un lugar seco del hogar. Entre los elementos esenciales se destacan:

- Agua potable y alimentos no perecederos

- Copias de documentos personales protegidas de la humedad

- Cargadores portátiles, radio a pilas y silbato

- Botiquín de primeros auxilios completo

- Linternas y pilas de repuesto

- Ropa de abrigo y calzado extra

- También se aconseja incluir una lista de teléfonos de emergencia, contactos de vecinos o familiares, y revisar periódicamente el estado de todos los elementos para asegurarse de que funcionen cuando sean necesarios.

La recomendación general es anticiparse: preparar el hogar, organizar un plan familiar y contar con insumos básicos puede marcar la diferencia ante cualquier desastre natural.

Temas Defensa Civil MunicipalArgentinaClimaNaciones UnidasDigital
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
¿Qué santos se recuerdan este 18 de noviembre?

¿Qué santos se recuerdan este 18 de noviembre?

El ingenioso truco para ganar siempre a piedra, papel o tijera, según la ciencia

El ingenioso truco para ganar siempre a piedra, papel o tijera, según la ciencia

El truco casero para perfumar el baño de forma económica y sin químicos

El truco casero para perfumar el baño de forma económica y sin químicos

Una profesora denunció el acoso de sus alumnos y escribó una espeluznante carta: Se mueven como manada

Una profesora denunció el acoso de sus alumnos y escribó una espeluznante carta: "Se mueven como manada"

La manzana, aliada del cerebro: cómo ayuda a prevenir el Alzheimer y mejorar la memoria

La manzana, aliada del cerebro: cómo ayuda a prevenir el Alzheimer y mejorar la memoria

Lo más popular
Fórmula 1 en Las Vegas: qué pasó en la carrera, la posición de Colapinto y quién ganó el GP
1

Fórmula 1 en Las Vegas: qué pasó en la carrera, la posición de Colapinto y quién ganó el GP

Tiempos de cambio
2

Tiempos de cambio

Debate urbano: ¿cuál debe ser el destino de la estación Mitre?
3

Debate urbano: ¿cuál debe ser el destino de la estación Mitre?

El singular apoyo de “Pico” Peralta a Tucumán Central
4

El singular apoyo de “Pico” Peralta a Tucumán Central

Milei pone a un militar al frente del Ministerio de Defensa
5

Milei pone a un militar al frente del Ministerio de Defensa

Jaldo suma y Catalán avanza: el nuevo Congreso y las estrategias rumbo al 2027
6

Jaldo suma y Catalán avanza: el nuevo Congreso y las estrategias rumbo al 2027

Más Noticias
LIfeStyle: el sabroso viaje a la cultura andina

LIfeStyle: el sabroso viaje a la cultura andina

Sexualemente hablando: hombres perezosos

Sexualemente hablando: hombres perezosos

Fórmula 1 en Las Vegas: qué pasó en la carrera, la posición de Colapinto y quién ganó el GP

Fórmula 1 en Las Vegas: qué pasó en la carrera, la posición de Colapinto y quién ganó el GP

Alerta por calor extremo: ¿qué provincias superarán los 40° esta semana?

Alerta por calor extremo: ¿qué provincias superarán los 40° esta semana?

Impecable de la noche a la mañana: el truco para limpiar el inodoro sin mover un dedo

Impecable de la noche a la mañana: el truco para limpiar el inodoro sin mover un dedo

El singular apoyo de “Pico” Peralta a Tucumán Central

El singular apoyo de “Pico” Peralta a Tucumán Central

“Pico” Peralta, siempre sospechado, nunca condenado

“Pico” Peralta, siempre sospechado, nunca condenado

Gabriel Rolón: “La palabra plena nos avasalla”

Gabriel Rolón: “La palabra plena nos avasalla”

Comentarios