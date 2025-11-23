Consejos para preparar el hogar por tormentas y desastres climáticos

Con el aumento de fenómenos meteorológicos extremos, como tormentas fuertes, ráfagas de viento y cortes prolongados de energía, especialistas recomiendan reforzar la preparación en los hogares para enfrentar emergencias de manera segura.
En el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30), se volvió a poner el foco en los efectos concretos que ya se sienten en distintas regiones del país.
Según explican profesionales del sector, los eventos recientes obligaron a activar protocolos de contingencia para proteger viviendas y comercios. Señalan que el impacto del cambio climático no solo afecta la infraestructura, sino también la seguridad de las personas.
“El cambio climático también afecta a la seguridad de las personas y por eso, nuestra prioridad es la seguridad. Y eso prevalece sobre todo lo demás”, expresó Carlos Beltrán Rubinos, director de Operaciones en Verisure Argentina.
Qué debe incluir un kit básico de emergencia
Las áreas de Defensa Civil recomiendan contar con un kit de emergencia accesible, visible y guardado en un lugar seco del hogar. Entre los elementos esenciales se destacan:
- Agua potable y alimentos no perecederos
- Copias de documentos personales protegidas de la humedad
- Cargadores portátiles, radio a pilas y silbato
- Botiquín de primeros auxilios completo
- Linternas y pilas de repuesto
- Ropa de abrigo y calzado extra
- También se aconseja incluir una lista de teléfonos de emergencia, contactos de vecinos o familiares, y revisar periódicamente el estado de todos los elementos para asegurarse de que funcionen cuando sean necesarios.
La recomendación general es anticiparse: preparar el hogar, organizar un plan familiar y contar con insumos básicos puede marcar la diferencia ante cualquier desastre natural.