Un incendio generó preocupación entre los vecinos del barrio Municipal de Yerba Buena

Según los primeros datos recabados por las autoridades, las llamas se originaron de forma intencional a partir de la quema de basura.

28 Noviembre 2025

Un incendio registrado en horas de la tarde del viernes generó preocupación entre los vecinos del barrio Municipal de Yerba Buena. Según los primeros datos recabados por las autoridades, las llamas se originaron de forma intencional a partir de la quema de basura, lo que provocó la rápida propagación del fuego.

Cuatro dotaciones de bomberos se desplazaron hasta el predio ubicado al norte del barrio, donde trabajaron intensamente para controlar el incendio. La densa columna de humo avanzó hacia las viviendas y obligó a que numerosos vecinos evacuaran sus casas de manera preventiva ante el riesgo de intoxicación.

Personal de Bomberos, Defensa Civil y el servicio de emergencias 107 asistieron a más de 80 personas. Una vez que el fuego fue sofocado, las autoridades confirmaron que los vecinos comenzaron a regresar a sus hogares, mientras continuaban las tareas de ventilación y verificación de daños.

Guillermo Cabeza, jefe de turno de la Guardia Urbana Municipal de Yerba Buena, brindó detalles sobre cómo se desarrolló el operativo: “Se produjo un incendio en un predio ubicado al norte del Barrio Municipal. Nosotros tomamos intervención e informamos de inmediato a Bomberos. Al llegar, se encontraron con una gran cantidad de humo y comenzaron con la evacuación por riesgo de intoxicación”.

El funcionario indicó además que el siniestro comenzó cerca de las 18.30, cuando el viento favoreció la expansión del fuego.

Consultado sobre el tipo de material que se quemó, Cabeza explicó: “Esta zona ya no es cañaveral. Por lo que observamos, parece que fueron hojas secas acumuladas en el predio. Tal vez alguien intentó quemarlas y, con el viento, el fuego se descontroló y se propagó rápidamente. El mayor peligro no fue la llama sino el humo, que quedó atrapado en las viviendas y la gente empezó a sentirse mal. Por eso, siguiendo la indicación de Bomberos, se dispuso evacuar”.

Con el incendio controlado, las autoridades evalúan los daños y buscan determinar a los responsables de la quema que originó el siniestro.

