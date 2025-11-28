Un incendio generó preocupación entre los vecinos del barrio Municipal de Yerba Buena

Consultado sobre el tipo de material que se quemó, Cabeza explicó: “Esta zona ya no es cañaveral. Por lo que observamos, parece que fueron hojas secas acumuladas en el predio. Tal vez alguien intentó quemarlas y, con el viento, el fuego se descontroló y se propagó rápidamente. El mayor peligro no fue la llama sino el humo, que quedó atrapado en las viviendas y la gente empezó a sentirse mal. Por eso, siguiendo la indicación de Bomberos, se dispuso evacuar”.